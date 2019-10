In tegenstelling tot de gangbare gedachte is de meerderheid van de senioren nog seksueel actief. De activiteit verandert wel, met minder penetratie en meer intimiteit. Toch moeten familieleden, zorgverleners en woonzorgcentra meer oog hebben voor de specifieke seksuele wensen van senioren.

Het was een moeilijk moment toen een dochter weigerde een deel van de factuur voor het woonzorgcentrum van haar oude vader te betalen. De man had via het centrum een beroep gedaan op een seksuele dienstverlener en de betaling daarvan was op de factuur terechtgekomen. De vader protesteerde en zei dat hij met zijn centen kon doen wat hij wilde. Maar de dochter had het beheer over zijn financiën, dus werd het een pijnlijke discussie.

...