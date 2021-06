'In landen waar apothekers mee vaccineren, tegen bijvoorbeeld griep, is de vaccinatiegraad hoger', zegt Hilde Deneyer, directeur Vlaams ApothekersNetwerk.

Het doel van de coronavaccinatiecampagne is duidelijk: zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad verkrijgen. Daarvoor werkten onze overheden een hele strategie uit. De mensen op het terrein zetten die om in actie. De campagne vergt samenwerking en inzet. Lokale zorg- en hulpverleners gingen de uitdaging met enthousiasme aan. Ook de lokale apotheker ontpopte zich tot een veelzijdige duizendpoot, nodig om de veelbesproken 70 procent immuniteit te halen. Dankzij een pop-up in de software van de apotheker, die speciaal voor dit doel werd ontworpen, krijgen we zicht op de vaccinatiestatus van onze patiënt. Werd hij al opgeroepen voor zijn coronavaccin? Ging zij in op de uitnodiging? Deze informatie geeft aanleiding tot een gesprek over bezorgdheden en vragen van de persoon die voor ons staat. We zien dat het loont en dat we er effectief in slagen mensen gerust te stellen en te motiveren. Sensibiliseren en vaccineren gaan hand in hand. Ook in de vaccinatiecentra dragen we als apothekers ons steentje bij. We zijn er verantwoordelijk voor het hele proces, vanaf de ontvangst van de vaccins tot net voor het moment dat de spuit in de arm van de burger wordt geprikt. Er komt heel wat bij kijken: controle van de transport- en bewaartemperaturen, opvolging van de stock en klaarmaken van de verschillende vaccins. Gelukkig kunnen we rekenen op enthousiaste medewerkers en onze ervaring in de apotheek, waarbij kwaliteit centraal staat. Toch zouden we nog meer kunnen doen om de vaccinatiegraad te verhogen: de apotheker inschakelen als vaccinator, uiteraard samen met huisartsen en verpleegkundigen. In landen waar apothekers mee vaccineren, tegen bijvoorbeeld griep, is de vaccinatiegraad hoger. Bovendien bereikt de lokale apotheker een groep van - vaak kwetsbare - burgers die niet of amper in aanraking komen met een (huis)arts. Apothekers inschakelen voor vaccinatie is vernieuwend, soms ietwat controversieel. De lokale huisapotheker is echter dichtbij en makkelijk bereikbaar. We willen toch zoveel mogelijke burgers en patiënten zo veilig mogelijk vaccineren, zo dicht mogelijk bij hun eigen leefomgeving. Ook voor de corona-zelftests: die maken het leven van de burger weer draaglijker. Net zoals in andere landen kunnen de lokale apothekers nog beter worden ingezet bij de teststrategie. Ook daar tonen andere landen de weg. Apothekers leveren een wezenlijke bijdrage aan de strijd tegen Covid-19.