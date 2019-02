Record: Twee op drie Vlamingen sport meerdere keren per maand

In het onderzoek wordt elk jaar bij 1500 volwassenen gepeild naar hun sportbeoefening. '62,6 procent doet meerdere keren per maand aan sport', zegt Scheerder. 'Ter vergelijking: vijf jaar eerder was dat nog minder dan de helft (49,6 procent). Nog iets meer dan een kwart doet echt nooit aan sport. Vijftien jaar ge­leden was dat nog de helft van alle volwassen Vlamingen.'

'Wat sowieso opvalt, is dat iedereen erop vooruitgaat', zegt Scheerder. 'Jongeren sporten meer. Maar ouderen ook.' 'We worden steeds meer gewezen op het feit dat we zelf voor een groot stuk verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid', zegt Scheerder. 'Daardoor leeft het bij het publiek: in een al zeer drukke agenda proberen we sport nog bij te plannen. Dat sporten nu veel makke­lijker is, ook buiten clubverband, speelt daar zeker in mee.'