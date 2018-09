PVDA wil verdubbeling wijkgezondheidscentra in Antwerpen

Momenteel is 5 procent van de Antwerpse bevolking ingeschreven bij zo'n sociale groepspraktijk, maar in wijken zoals Luchtbal, Linkeroever en een groot deel van Berchem zijn er geen beschikbaar. Tegen 2024 moet het aantal praktijken daarom verdubbelen, klinkt het, zodat 10 procent van de Antwerpenaars er kan worden verwelkomd.

Delen Wij verbinden dit voorstel aan onze bredere strijd tegen armoede, hét speerpunt van onze verkiezingscampagne. Antwerps lijsttrekker Peter Mertens (PVDA)

PVDA en GvhV hielden de actie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar zien het ook breder en klagen het beleid van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan. 'Zij is twee jaar geleden begonnen met het terugschroeven van onze middelen en zorgde er ook tijdelijk voor dat er geen praktijken meer konden bijkomen', zegt huisarts Anne Delespaul van GvhV. 'Studies van onder meer de mutualiteiten wijzen nochtans uit dat wij goed werk leveren en dat wij gratis gezondheidszorg voorzien zonder dat de sociale zekerheid te veel kost, zeker in vergelijking met wat allerhande specialisten verdienen. Dit is dus een puur ideologische strijd van de minister.'

De stad Antwerpen kan volgens PVDA en GvhV geschikte locaties zoeken of zelfs ter beschikking stellen en subsidies verstrekken zodat er naast huisartsen ook bijvoorbeeld psychologen kunnen worden aangesteld. 'De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn erg lang en de tarieven te hoog voor veel mensen', stelt Delespaul.

'Wij verbinden dit voorstel aan onze bredere strijd tegen armoede, hét speerpunt van onze verkiezingscampagne', zegt PVDA-voorzitter en -lijsttrekker Peter Mertens. 'We willen na de verkiezingen nog meer onze stem kunnen laten horen op het Schoon Verdiep en druk kunnen zetten opdat elke wijk een sociale groepspraktijk zou krijgen.'