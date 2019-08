Mensen zijn als bomen: ze hebben tegenwind nodig om te groeien. Het lijden hoort bij het leven, is de boodschap van Nederlands bekendste psychiater, de Vlaming Damiaan Denys.

Damiaan Denys is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In zijn prachtig gerenoveerde boerderij in Gelderland legt hij de laatste hand aan zijn nieuwe boek: Het tekort van het teveel - De paradox van de geestelijke gezondheidszorg.

