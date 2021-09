Het nieuwe Pink Ribbon-lintje werd ontworpen door niemand minder dan kunstenares en prinses Delphine, een sterke en strijdvaardige vrouw die pleit voor meer liefde voor borstkankerpatiënten.

Na een jaar waarin sociale contacten tot een mininum beperkt werden en kwetsbare kankerpatiënten zich vaak nog meer dan anderen isoleerden uit angst voor besmetting met het coronavirus, is de boodschap van Pink Ribbon relevanter dan ooit. Er is nood aan aandacht voor de ziekte en de patiënten, en veel begrip voor de moeilijke tijd waarmee ze worstelen na de diagnose borstkanker. De aandacht verslapte als gevolg van de coronapandemie, maar krijgt nu een flinke duw in de rug met de nieuwe campagne van de vzw Pink Ribbon, én met een opvallend Pink Ribbon-lintje gecreëerd door prinses en kunstenares Delphine van Saksen-Coburg. 'Ik heb geen moment getwijfeld toen Pink Ribbon me de vraag stelde', vertelt Delphine vastberaden aan Bodytalk. 'Meer nog, ik was zeer vereerd dat ik het lintje mocht ontwerpen. Ik vroeg me zelfs nerveus af of ik dat wel zou kunnen.' Niemand buiten Delphine die daaraan twijfelde. Het Pink Ribbon-lintje 2021 is prachtig en gebaseerd op de Love Line, een van haar bekendste werken. Liefde loopt als een rode draad door Delphines speelse, kleurrijke en eigenzinnige werken. Meer nog: liefde is ook de rode draad in haar leven. 'Ik ben geobsedeerd door liefde', glimlacht ze. 'Met liefde kun je zo veel oplossen. Met liefde kleur je het leven van je naaste. Je kunt het lijden van borstkankerpatiënten zo veel draaglijker maken wanneer je ze liefdevol omringt.'Zelf werd Delphine in haar omgeving al meermaals met borstkanker geconfronteerd. 'Ik was nog een kind toen een vriendin van mijn moeder haar litteken liet zien na haar borstamputatie', vertelt ze vrijuit. 'Dat liet een grote indruk na. Nu ik zelf vijftiger ben, heb ik verschillende vriendinnen met borstkanker. Ik probeer ze met veel liefde te steunen, omdat ik weet hoe belangrijk liefde is. Het raakt me dat vrouwen met borstkanker zich zo eenzaam kunnen voelen. Laten we kleur en warmte in hun leven brengen. Met mijn lintje wil ik uitdrukken dat liefde verbindt. Het lintje symboliseert een liefdeslijn.' Of ze angst heeft om zelf ooit borstkanker te krijgen? 'Die angst leeft toch bij elke vrouw, denk ik. In ieder geval ga ik op iedere uitnodiging voor een screeningsmammografie in.'We praten over verder leven na borstkanker, en hoe de omgeving vaak niet weet hoe te reageren op mensen met een borstkankerverleden. De draad van het leven weer oppikken, loopt niet altijd zoals verwacht. Delphine hoopt dat de Pink Ribbon-campagne - en het lintje - mensen over de streep trekt om een gesprek aan te knopen met borstkankerpatiënten. 'Dat moet echt anders', klinkt het vastberaden. 'Mensen mogen niet bang zijn. Door erover te praten, toon je patiënten dat ze er niet alleen voor staan. Dat geeft vrouwen en mannen met borstkanker kracht en moed. Gewoon doen!'