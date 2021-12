Als je een bot breekt, moeten de gebroken stukken in de juiste positie bij elkaar worden gebracht. Daar komen soms pinnen, schroeven en platen aan te pas. Die materialen kunnen in principe blijven zitten, tenzij ze gaan hinderen.

De techniek heet osteosynthese en heeft als voordeel dat de verschillende delen correcter aan elkaar groeien en je het gebroken lichaamsdeel sneller kunt gebruiken. De materialen zijn ook zo gekozen dat ze in het lichaam geen ongewenste reacties zoals afstoting veroorzaken. Er wordt vaak een legering van titanium gebruikt. De materialen kunnen in principe blijven zitten. Toch kan ervoor gekozen worden het materiaal te verwijderen, bijvoorbeeld als je enige hinder ondervindt, de schroeven loskomen of je beweeglijkheid te veel beperkt wordt. Wat zijn de meest voorkomende breuken waarbij nagels, pinnen, schroeven, platen... gebruikt worden? Meestal worden platen en schroeven gebruikt. Als de verbinding tussen beide beenderen ook gescheurd is, wordt een bijkomende schroef geplaatst. Centraal in het bot kan een lange nagel worden aangebracht en gefixeerd met schroeven. Hierna kun je het been snel opnieuw belasten. Hier kan een dynamische heupschroef geplaatst worden. Dat is een schroef met daaraan een plaat waarin de schroef kan glijden. De schroef wordt bij jongere mensen (< 50 jaar) 1 jaar nadat de breuk volledig hersteld is verwijderd. Bij oudere mensen laat men de schroef zitten. Deze breuken kunnen speciale problemen stellen, omdat op die plaats veel pezen en zenuwen zitten. Een plaat biedt de oplossing. Een gecompliceerde sleutelbeenbreuk, met verplaatste botstukken, kan behandeld worden met een elastische nagel in de schaft van het bot of met plaatjes en schroeven. Bij verplaatste breuken in de vingers wordt soms gebruiktgemaakt van Kirschnerpinnen. Dat zijn kleine pinnen die door de huid aangebracht worden in het bot. Vervolgens worden ze uitwendig gefixeerd. Ze worden na 3 tot 4 weken verwijderd.