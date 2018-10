Perfectionismecoach Marcel Hendrickx waarschuwt: 'De burn-outepidemie zal nog toenemen'

Ooit was Marcel Hendrickx (70) zelf een perfectionist: hij werkte als manager bij een bank en alles moest op zijn eigen, perfecte manier gebeuren. Nog voor zijn 50e verjaardag kreeg hij twee hartinfarcten. Dus besloot hij zijn levensstijl te veranderen en begon hij als coach mensen te begeleiden. Al snel ontdekte hij één funest patroon bij veel cliënten: perfectionisme. Hij creëerde een manier van coachen om dat probleem aan te pakken, en intussen zijn in Vlaanderen al honderd perfectionismecoaches actief. Met zijn nieuwe boek, Burn-out begint in de kleuterklas, wil hij een lans breken voor een nieuwe maatschappij 'die iedereen uitnodigt om helemaal zijn authentieke zelf te zijn'.

...