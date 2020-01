De pijnstiller paracetamol is bij normaal gebruik veilig, maar bij overgebruik kan de lever ernstige schade oplopen.

Overgebruik kan door de pijnstiller te lang te gebruiken en/of in een te hoge dosis. In 1 dag 10 gram innemen kan al leiden tot acuut leverfalen.

Voor een normaal gebouwde volwassene schommelt de maximale dagdosis tussen 3 en 4 gram, afhankelijk van het lichaamsgewicht en de leeftijd. Omdat een overdosis al overeenkomt met enkele dagdosissen, schrijft de apotheker de maximale dosis op het doosje.

In landen waar paracetamol gewoon in de supermarkt gekocht kan worden, zoals in Nederland, gebeurt dat niet en komen paracetamolvergiftigingen steeds vaker voor.

Symptomen?

Een vergiftiging begint met maag-darmklachten, zoals misselijkheid en braken, overmatig zweten en bleekheid. In een latere fase kunnen maag-darmbloedingen, geelzucht en shock optreden.

Omdat zo veel mensen in het ziekenhuis belanden door een overdosis paracetamol, gaan stemmen op om het middel uit de supermarkt te halen en exclusief via de apotheken te verkopen, zoals in België het geval is.

Ook in België roepen dokters apotheken op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis. In het UZ Gent krijgen ze maandelijks een patiënt binnen met een paracetamol-intoxicatie, gemiddeld 1 keer per jaar moet de lever effectief getransplanteerd worden.

