Elk jaar krijgen ongeveer 1.150 mensen in België de diagnose pancreaskanker. Vaak wordt de tumor pas laat ontdekt.

De pancreas (alvleesklier) ligt bovenaan in de buikholte, net achter de maag. Het is een orgaan met een dubbele functie: enerzijds spijsverteringssappen afscheiden in de darm die helpen bij de vertering van vetten en eiwitten, en anderzijds insuline en glucagon afscheiden in de bloedbaan, 2 hormonen die de suikerhuishouding regelen. Als we spreken over pancreaskanker, is de tumor ontstaan in de cellen die instaan voor de productie van spijsverteringsenzymen en is hij vaak gelegen in de kop van het orgaan.

