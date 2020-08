Het coronavirus treft verschillende mensen op verschillende manieren. Vandaar dat de lijst van symptomen niet lijkt op te houden.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de rapportering van symptomen van covid-19. Na hoesten, hoofdpijn, koorts, vermoeidheid, kortademigheid, diarree, huid- en hersenaandoeningen, kan ook mogelijk haar- en gehoorverlies optreden.

Er lijkt maar geen einde te komen aan de rapportering van symptomen van covid-19. Na hoesten, hoofdpijn, koorts, vermoeidheid, kortademigheid, diarree, huid- en hersenaandoeningen, kan ook mogelijk haar- en gehoorverlies optreden. In april werd een eerste geval van gehoorverlies gerapporteerd bij een oudere dame die in Thailand met SARS-CoV-2 besmet was. Maar ook jongeren, die voorheen geen enkel gehoorprobleem hadden, krijgen plots te maken met de aandoening. Zo blijkt uit een Iraanse studie bij zes patiënten tussen de 22 en 40 jaar oud met milde symptomen als koorts, hoesten en ademhalingsproblemen dat er daarnaast ook gehoorproblemen opdoken. Vier mensen hadden last van tinnitus, twee ervaarden vertigo of draaiduizeligheid (veroorzaakt door een verstoring van het evenwichtsorgaan in het oor). Allemaal leden ze aan een verminderd gehoor aan een van de twee oren. Hoe lang de aandoening aanhoudt, kon voorlopig nog niet worden vastgesteld. Experts vermoeden dat het virus via bloedcellen in de hersenen terecht komt, waar de temporale kwab, die instaat voor het gehoor, heel wat ACE2-receptoren bevat. Dat is de proteïne die SARS-CoV-2 gebruikt om gezonde cellen binnen te dringen. Wanneer het virus dit gebied aantast, worden cytokines geproduceerd, die op hun beurt het gehoorcentrum van het brein treffen. Hersenscans hebben inderdaad al neurologische schade aangetoond in de temporale kwab en hersenstam van covid-patiënten.Maar het virus slaat ook toe in het oor zelf, zo blijkt. Een onderzoek toont aan dat het virus in het slakkenhuis in het binnenoor, dat duizenden haarcellen bevat, schade veroorzaakt. Het orgaan is verantwoordelijk voor het omzetten van geluidsgolven in neurale signalen die in het brein worden geïnterpreteerd. In een autopsiestudie bij overleden covid-patiënten, werd genetisch materiaal van SARS-CoV-2 aangetroffen in het middenoor en het mastoïd bij 2 van de 3 overledenen.Maar ook de meeste medicijnen die bij een coronabehandeling worden gebruikt zijn ototoxische (schadelijk voor het oor). Het gaat om hydroxychloroquine, chloroquine, remdesivir, azithromycin, favipiravir en lopinavir. Ototoxiciteit is vergiftiging van het binnenoor als gevolg van chemische producten en kan leiden tot evenwichtsproblemen, gehoorverlies en tinnitus. De effecten zijn al dan niet omkeerbaar en treden op na enkele weken van regelmatige toediening. Een ander verhaal is het groeiende aantal patiënten dat kampt met uitzonderlijk haarverlies na een corona-infectie. Hoewel dit eveneens een gevolg kan zijn van het virus, hebben experts nog een andere mogelijke uitleg. Het gaat wellicht om telogeen haarverlies dat wordt veroorzaakt door een mentaal of fysiek trauma zoals een ernstige ziekte, hoge koorts of depressie. Wanneer het lichaam een stressvolle situatie ervaart, leidt het energie af van de haargroei naar meer essentiële zaken. Patiënten kunnen tot de helft van hun haar verliezen. De aandoening treedt zo'n drie maanden na het trauma op en is tijdelijk. Daarna herstelt de haargroei zich. Of dat ook voor coronapatiënten het geval is, is nog niet duidelijk.