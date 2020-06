Niet alleen zware drinkers kunnen gezondheidsproblemen ontwikkelen, ook matig alcoholgebruik blijkt risico's in te houden. Vrouwen die met mate drinken, kunnen echter wel voordelen ondervinden van een glaasje, zo nu en dan. Dat ontdekten Canadese onderzoekers.

Volgens het onderzoek, dat is verschenen in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs, kan zelfs het consumeren van alcohol zonder daarbij de wekelijkse richtlijnen te overschrijden, leiden tot ziekenhuisopname en overlijden.

Matige drinkers 'zijn niet beschermd tegen schade door toedoen van alcohol', schrijven de onderzoekers onder leiding van Adam Sherk van het Canadian Institute for Substance Use Research aan de Universiteit van Victoria in British Columbia, Canada.

In de Canadese overheidsrichtlijnen voor 'drinken met een laag risico' staat dat vrouwen niet meer tien drankjes per week mogen consumeren en mannen niet meer dan vijftien. Deze maximale aangeraden hoeveelheden liggen iets hoger dan die in de Verenigde Staten en overschrijden ook die van de meeste andere hoge-inkomenslanden.

De Vlaamse overheid adviseert maximum tien standaardglazen per week, zowel voor volwassen mannen als voor vrouwen. Een standaardglas is de hoeveelheid alcohol (ongeveer 12,7 milliliter) in een pilsglas, een glas wijn of een aperitief zoals die worden geschonken in een café of restaurant. Verder luidt het advies om het alcoholgebruik over meerdere dagen in de week te spreiden en minstens twee dagen per week niet te drinken om lichamelijk te recupereren en gewoontevorming te voorkomen.

In Nederland luidt het advies voor volwassenen: drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Vrouwen beschermd tegen beroerte

In hun onderzoek ontdekten Sherk en zijn collega's dat in British Columbia een aanzienlijk deel van de door alcohol veroorzaakte sterfgevallen en handicaps voorkwam bij mensen die binnen de richtlijnen voor alcoholgebruik bleven.

Zo werd meer dan 50 procent van de sterfgevallen door kanker als gevolg van alcoholgebruik vastgesteld bij matige drinkers. 38 procent van alle sterfgevallen door toedoen van alcohol vond plaats in de groep mensen die minder dan de wekelijkse limieten dronken of voormalige drinkers waren.

Opvallend was wel dat de onderzoekers zagen dat bij vrouwen alcoholgebruik binnen de richtlijnen net enige bescherming bood tegen overlijden door een hartaanval, een beroerte en diabetes. 'Het beschermende effect lijkt niet op te gaan voor mannen', schrijven de auteurs. 'Zij ondervinden gezondheidsschade op alle drinkniveaus.'

De conclusie van de onderzoekers na deze resultaten is dat sommige nationale drinkrichtlijnen die door veel landen worden gepubliceerd om drinkers te helpen om mate te houden, mogelijk te hoog zijn. Ze zeggen wel dat dit met name het geval is voor Canada, waar het onderzoek is uitgevoerd.

Sherk stelt voor om de richtlijngrenzen te verlagen naar die van Nederland.

Over het algemeen genomen, zegt hij, is het beste advies om voorzichtig te zijn met drank. 'Wat alcohol betreft is minder altijd beter.'

