'Onze moderne levensstijl speelt een rol in het ontstaan van chronische darmziekten'

Ongeveer 35.000 Belgen kampen met een chronische inflammatoire darmziekte, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De meesten van hen kregen al een eerste opstoot van de ziekte, met de typische darmkrampen en diarree, op een leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Sommigen zijn goed af met de klassieke medicatie: de TNF-remmers. Die remmers van het ontstekingseiwit TNF-alfa waren al een heuse revolutie toen ze in 2000 op de Belgische markt kwamen. "Want hiermee konden we voor het eerst bij veel patiënten de darm volledig doen helen en de klachten volledig doen verdwijnen, zonder dat er nog cortison aan te pas kwam", vertelt Séverine Vermeire, gastro-enteroloog in UZ Leuven. "Cortison vermijden we liever, vanwege de vele bijwerkingen, waaronder het typische vollemaansgezicht en op de lange termijn een versnelde osteoporose. Maar ook de TNF-remmers hebben hun beperkingen. Bij 30 % van de patiënten werken ze na verloop van tijd minder goed en bij 10 tot 20 % slaan ze van bij het begin niet aan."

