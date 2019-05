Vanaf 1 juni 2019 wordt de behandeling met CAR-T-cellen terugbetaald voor twee groepen patiënten.

CAR-T-therapie, een nieuwe generatie immunotherapie, wordt vanaf 1 juni 2019 terugbetaald voor de behandeling van twee types bloedkanker. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist.

Goed nieuws voor in totaal 140 patiënten die tot voor kort 'uitbehandeld' waren. Want naast innovatief is de therapie ook immens duur.

Bij CAR-T-therapie worden de eigen witte bloedcellen genetisch aangepast om kankercellen aan te vallen. Vanaf 1 juni 2019 wordt de behandeling met CAR-T-cellen terugbetaald voor twee groepen patiënten.

De eerste groep zijn kinderen en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie bij wie een andere behandeling niet of onvoldoende aanslaat.

De tweede groep zijn volwassenen met diffuus grootcellig B-cellymfoom (een agressieve vorm van lymfeklierkanker) bij wie een andere behandeling niet of onvoldoende aanslaat.

Het eerste jaar zullen zo'n 50 patiënten geholpen kunnen worden, het tweede jaar 90 patiënten. 'Deze dure behandeling is momenteel niet voor iedereen van toepassing en heeft ook bijwerkingen. Maar dit is wel opnieuw een stap vooruit in de strijd tegen kanker', reageert prof. dr. Tessa Kerra, hematoloog aan UZ Gent.

Omdat er zeer specifieke kennis en expertise vereist voor is, moet de behandeling in een gespecialiseerd centrum gebeuren. Op dit moment gaat dat over UZ Gent, UZ Leuven, Cliniques universitaires Saint-Luc in Brussel en Centre hospitalier universitaire de Liège (site Sart-Tilman).