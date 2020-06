De strijd tegen het coronavirus in Europa is nog niet gewonnen. Dat bewijzen de opstoten van covid-19 op verschillende plekken. Maar niet iedereen ziet een nieuwe quarantaine zitten.

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus neemt toe in Europa, waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie donderdag. In verschillende republieken van de voormalige Sovjet-Unie is de besmetting toegenomen sinds het opheffen van de lockdown, met name in Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Armenië en Azerbeidzjan. Maar ook Italië, dat het zwaarst getroffen werd in deze coronacrisis, heeft opnieuw te maken met enkele coronahaarden. Zo zijn er 43 mensen besmet in Mondragone, ongeveer 50 kilometer ten noordwesten van Napels, en meer dan 60 bij een bezorgbedrijf in de noordelijke stad Bologna.

In Mondragone verspreidde het virus zich onder Bulgaarse arbeidsmigranten. Het gebied werd afgesloten door de politie, maar enkele migranten binnen de zogenaamde 'rode zone' weigeren daar te blijven 'omdat ze de kost moeten verdienen'. Volgens persbureau ANSA protesteerden Italiaanse inwoners van Mondragone donderdag tegen de migranten, maar de politie greep in en verspreidde ze. 's Nachts werd een busje van een migrant in brand gestoken. De Bulgaren 'wonen in gebouwen die illegaal worden bewoond en ze maken deel uit van de talloze arbeiders die zonder rechten op zuidelijke boerderijen werken', schreef antimaffia-auteur Roberto Saviano in de krant La Repubblica.

In Bologna liet Bartolini, een van de grootste thuisbestellingsfirma's van Italië, weten dat ze 'nauw samenwerken' met de lokale gezondheidsautoriteiten om een uitbraak onder het personeel te beperken.

Sinds eind februari zijn er in totaal bijna 240.000 besmettingen gemeld in Italië en bijna 35.000 Italianen zijn overleden door het virus.

Record in Oekraïne

In Oekraïne is de situatie eveneens precair. Daar zijn vrijdag 1.109 besmettingen geregistreerd, dat is een record.

Het aantal nieuwe besmettingen is sinds eind mei bijna verdubbeld tot meer dan 41.100, aldus het ministerie van Volksgezondheid, terwijl de geleidelijke opheffing van de beperkingen op 11 mei was begonnen met de heropening van winkels en kleuterscholen en de hervatting van het openbaar vervoer.

Het werkelijke cijfer zou veel hoger kunnen zijn, zeggen experts. 'De bezettingsgraad van ziekenhuizen voor patiënten van covid-19 is aanzienlijk gestegen', zei de Oekraïense premier Denys Chmygal donderdag en hij meldde een 'ernstige golf' in Oekraïne als gevolg van niet-naleving van de quarantainemaatregelen en de sociale afstand. De autoriteiten zijn begonnen met het voorbereiden van extra ziekenhuizen, zei hij. 'Mensen zijn gestopt met het respecteren van de beperkingen en de lokale autoriteiten durven ze niet te versterken', voegde hij eraan toe.

In totaal stierven volgens de autoriteiten 1.086 mensen aan het coronavirus in deze voormalige Sovjetrepubliek met ongeveer 40 miljoen inwoners.

