Naar aanleiding van de werelddag van non-melanoomhuidkanker op 13 juni waarschuwt de campagne 'Check Your H' mensen die in de buitenlucht werken voor huidkanker.

De hoofdletter H uit de campagnetitel verwijst naar de H-vormige zone van het gezicht, die de zijkanten van het hoofd en de oren, de neus en de ogen en het stuk tussen de neus en de mond beslaat. De campagne loopt van 10 juni tot 21 september en krijgt de steun van de Stichting tegen Kanker en het dermatologennetwerk Euromelanoma.

Uit cijfers van Stichting Kankerregister blijkt dat één op de vijf Belgen huidkanker krijgt voor de leeftijd van 75. Een dermatologisch onderzoek uit 2016 bewijst dan weer dat wie buiten werkt, drie keer zoveel kans heeft om huidkanker te ontwikkelen. Daarom richt de 'Check Your H'-campagne zich in eerste instantie op de mensen die in de buitenlucht - en dus het zonlicht - werken, zoals metsers, dakwerkers, postbodes, politieagenten en landbouwers. Naast de brochures in ziekenhuizen en dokterspraktijken, moet de website www.checkyourh.be informatie bieden over huidkanker, bescherming en screening van de huid. De campagne richt zich ook op de sociale media Facebook, Instagram en LinkedIn.

Het gaat om een communicatiecampagne die werkgevers, werknemers en bij uitbreiding de brede bevolking tijdens de zomermaanden wil laten stilstaan bij de bescherming en de screening van de huid. 'We merken na de zomer telkens meer huidtumoren in het gezicht dan op andere momenten in het jaar', zegt dermatoloog Thomas Maselis. De uv-stralen in het zonlicht beschadigen immers de celkernen en het zonlicht zelf onderdrukt het afweersysteem van de huid tegen tumoren. Daarom is het belangrijk om je te beschermen tegen de zon. De schaduw opzoeken en beschermende (of zelfs uv-werende) kledij dragen - zoals een hoed met een brede rand, een zonnebril en een donkere, aansluitende T-shirt met lange mouwen - zijn het meest doeltreffend, aldus Maselis. Als dat niet lukt, kan je zonnecrème smeren, maar dan moet je wel vaak en veel smeren, benadrukt de dermatoloog.

Vlekjes die er anders uitzien

Daarnaast is het belangrijk regelmatig je huid te controleren op rode, schilferige vlekjes, wondjes die niet genezen en grillige pigmentvlekken. Als je je pigmentvlekken controleert, hou je best de ABCDE-regel in het achterhoofd, wat verwijst naar een asymmetrische vorm ('asymmetry'), een ongelijke rand ('border'), verschillende kleuren ('colour'), een diameter groter dan zes millimeter ('diameter') en een bepaalde groei van het vlekje ('evolution'). Als je pigmentvlek dergelijke tekenen vertoont, maak je best een afspraak met een arts. 'Het zijn vlekjes die er anders uitzien dan andere vlekjes: de lelijke eendjes, zeg maar', legt dokter Maselis uit. 'Als je twijfelt, raadpleeg je best een dermatoloog', benadrukt professor en oncoloog Vibeke Kruse. Huidkanker is immers te genezen, als hij vroeg ontdekt wordt.

Huidkanker is de meest voorkomende kanker in België, blijkt uit cijfers van Stichting Kankerregister: bij 40 procent van de kankerdiagnoses gaat het om huidkanker. Volgens de meest recente cijfers telde België in 2018 maar liefst 43.745 gevallen van huidkanker. 'We zien een toename van het aantal huidtumoren, maar we sporen ze vroeger op dan voorheen. Het aantal overlijdens stijgt minder spectaculair dan het aantal huidkankers', aldus dermatoloog Maselis. Het gaat vooral om basocellulaire carcinomen en spinocellulaire carcinomen en in mindere mate om melanomen. In ongeveer 70 procent zijn de huidtumoren basocellulaire carcinomen: ze zijn het gevolg van zonnebrand in de jeugdjaren en zaaien in de regel niet uit. Spinocellulaire carcinomen komen in ongeveer twintig procent van de gevallen voor, maar zijn venijniger en kunnen wel uitzaaien. De oorzaak van die huidtumoren ligt in de langdurige blootstelling aan zonlicht. Melanomen ontstaan dan weer in pigmentvlekken en zijn heel agressief.

