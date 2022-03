Het aantal griepgevallen is in stijgende lijn, al komt de ziekte eigenlijk op een zeer ongewoon moment. Ook het aantal coronagevallen neemt toe.

Het aantal mensen dat met griepklachten bij de huisarts aanklopt, zit de afgelopen tijd in een stijgende lijn. Toch is er van een griepepidemie nog geen sprake, aldus Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.

'Het griepvirus circuleert, maar nog op een relatief laag niveau. We bevinden ons dus nog niet in volle griepepidemie', duidt Van Gucht. Het is sowieso afwachten of die epidemie er nog wel zal komen, want normaal gezien begint het griepvirus op te flakkeren in de maanden januari en februari. Midden maart loopt een normale epidemie stilaan ten einde.

Toch houdt Van Gucht liever nog een slag om de arm, want het zijn 'twee ongewone jaren geweest'. Met de restricties ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus werd namelijk ook de griep danig in de kiem gesmoord.

'Twindemie'

Of we toch nog met een griepepidemie af te rekenen krijgen, is dus nog even afwachten. Is dat effectief zo, dan komt de gevreesde 'twindemie' op ons af, want die andere epidemie lijkt weer aan het aantrekken. Het aantal ziekenhuisopnames met covid-19 stijgt en dagelijks zijn er gemiddeld ruim 8.000 coronagevallen per dag, een stijging van 30 procent.

Tussen 9 en 15 maart werden gemiddeld 156 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen, een stijging van 9 procent, aldus Sciensano. In totaal liggen vandaag 2.182 patiënten in het ziekenhuis die met het coronavirus besmet zijn, van wie 180 op de intensieve zorg (min 9 procent).

Het reproductiegetal van het coronavirus ligt op 1,08. Wanneer het groter is dan 1, betekent deze indicator dat de epidemie de neiging heeft aan te trekken.

