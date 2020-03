'We bestrijden niet alleen een epidemie, maar ook een infodemie', waarschuwt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is immers een overaanbod aan (mis)informatie en in crisistijden blijken mensen bijzonder ontvankelijk voor irrationaliteit.

1. Drink ieder kwartier een slok water

Het idee is simpel. Door elk kwartier een slokje water te drinken, spoel je elk mogelijk virus dat je mond binnendrong door naar je maag. Daar zal het maagzuur er komaf mee maken. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat het virus via de luchtpijp in je longen terecht komt en welig zijn gang kan gaan. Dit gerucht werd met een Facebookpost de wereld in gestuurd en zou het eerbare advies van een Japanse dokter zijn.

Het idee is simpel. Door elk kwartier een slokje water te drinken, spoel je elk mogelijk virus dat je mond binnendrong door naar je maag. Daar zal het maagzuur er komaf mee maken. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat het virus via de luchtpijp in je longen terecht komt en welig zijn gang kan gaan. Dit gerucht werd met een Facebookpost de wereld in gestuurd en zou het eerbare advies van een Japanse dokter zijn. Water drinken is in het kader van je gezondheid sowieso een goed idee, maar beschermt je niet tegen virussen. Een longvirus loop je op via je ademhaling. Het kan dus zeker zijn dat het virus je via je mond bereikt, maar dit kan je niet voorkomen door het virus 'weg te spoelen'. Er is geen biologisch mechanisme dat zoiets aantoont, net zoals er geen aanwijzingen zijn dat maagzuur een virus zou kunnen afbreken. Het kent vele vormen, maar uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer: warmte is het virus fataal. Of zo staat te lezen op sociale media. Drink warme dranken, neem een warm bad, voel de zon op je huid en gebruik een haardroger. Het doet meer denken aan wat je zou terugvinden onder de hashtag #selfcare dan aan voorzorgsmaatregelen tegen een ultrabesmettelijk virus. Tot je verder leest en ontdekt dat er wordt gebroken met het ultieme me-timemoment: de literbeker roomijs. Zo wordt aangeraden ijsjes en alle andere soorten koude voeding zoveel mogelijk te vermijden om het virus ervan te vergewissen dat het zich nestelt. Tevergeefs, want of je nu waggelt tussen de pinguïns of ligt te bruinen op een subtropisch strand, je lichaamstemperatuur blijft constant. Zo zal ook een warme choco je lichaamstemperatuur niet boven de 37°C doen stijgen, en zal een ijsje ze niet doen dalen.Wel is geweten dat de gekende seizoensgriep het in de zomer moeilijker heeft om buiten het lichaam te overleven, maar het is te voorbarig dit ook meteen naar het nieuwe coronavirus door te trekken. Toch zal de omgevingstemperatuur het virus nooit doden, aangezien daarvoor temperaturen boven de 60°C nodig zijn. Als je weet dat ontspannend badwater gemiddeld 38°C graden is, zal een bad alleen je niet virusvrij maken. Voor je handdoeken en beddengoed is zo'n 60°C-bad dan weer wel een goed idee.Een lookadem zal het virus niet afschrikken. Hoewel knoflook als algemeen gezond wordt beschouwd en effectief antimicrobiële eigenschappen bezit, bestaat er geen wetenschappelijk bewijs dat het eten van look je zou beschermen tegen het coronavirus. Baadt het niet dan schaadt het niet. Tenzij je overdrijft natuurlijk. In China werd zo een vrouw gehospitaliseerd omwille van een ontstoken keel nadat ze anderhalve kilo rauwe look verorberde. Maar zelfs als je niet overdrijft, bestaat het gevaar dat je heil blijft zoeken in alternatieve middeltjes en wetenschappelijk gefundeerde medische adviezen in de wind slaat. Gezonde voeding legt inderdaad een goede basis, maar tot op vandaag is er nog geen voedingsmiddel ontdekt dat dit specifieke virus zou tegengaan.MMS of miracle mineral supplement wordt op internetfora al langer aangeprezen als kankerbestrijder. Sinds de komst van het huidige coronavirus wordt het supplement ook hiertegen aanbevolen. Het middeltje doet volgens de US Food and Drug Administration (FDA) echter meer kwaad dan goed. Het bevat chlorine dioxine, een element van bleekwater. Bovendien bestaat er geen wetenschappelijk bewijs dat deze producten effectief ziektes kunnen bestrijden, laat staan dat ze veilig zijn. Wel is er een waslijst aan bijwerkingen gekend waaronder misselijkheid, braken, diarree en uitdrogingsverschijnselen.Colloïdaal zilver of zilverwater is een ander niet onschuldig brouwsel dat het coronavirus zou kunnen voorkomen. De fijnverdeelde zilverpartikeltjes in zuiver water zouden, net zoals MMS, voor meerdere ziektes heilzaam zijn. Het zou ontsmettend werken en het immuunsysteem een boost geven. Zilverwater wordt in de gezondheidszorg inderdaad voor verschillende toepassingen als wondzorg gebruikt, wat echter niets zegt over de veiligheid van oraal gebruik. Het drinken van zilverwater zou nierschade, epileptische aanvallen en argyrie veroorzaken. Dat laatste is een dermatologische aandoening die je huid zilverblauw kleurt. Handenwassen is een van de weinige dingen die je kan doen om besmetting écht te voorkomen. Desinfecterende zeep en handgels gingen nooit zo vlot over de toonbank, waardoor er zich al snel een tekort voordeed. Maar dat was buiten de huis-tuin-en keukenmiddeltjes van de bloggende Tante Kaats gerekend. Want handgel, dat maak je toch zelf? Op sociale media worden handgelreceptjes alvast massaal gedeeld.Toch is in dit geval wat je zelf doet niet beter. Handgels uit de winkel bevatten gewoonlijk verzachtende elementen die het hoge alcoholpercentage (60-70 procent) verdraagbaar maken voor onze huid. Omdat deze in zelfgemaakte handgels ontbreken, is de kans op huidirritatie reëel. Een ander advies ruilt modieuze baarden in voor gladgeschoren wangen. Dat gezichtsbeharing het risico op corona zou verhogen is niet uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op een interpretatie van een infografiek van de US Health Authorities. Een foutieve interpretatie. De infografiek dateert uit 2017 en handelt over de invloed van gezichtsbeharing op het dragen van een ademhalingstoestel. De informatie werd dus jaren voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus gepubliceerd. Het advies was bedoeld voor mannen die met strak zittende ademhalingsmaskers werken en claimde dus niet dat iedere burger zijn baard moet scheren om virussen te voorkomen.