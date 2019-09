Mediator, een medicijn dat zowel als vermageringspil en als middel tegen diabetes werd aangeprezen, zou de dood hebben veroorzaakt van 500 tot 2000 mensen in Frankrijk.

Wat is Mediator?

Mediator is een medicament van de groep Servier, het op een na grootste farmaceutisch bedrijf in Frankrijk. Het is een antidiabeticum dat ook gebruikt wordt als eetlustremmer. De bijwerkingen ervan zouden echter de dood veroorzaakt hebben van 500 tot 2.000 mensen. Het gaat om het grootste schandaal in de Franse gezondheidszorg. Toen heel wat andere landen het medicijn verboden, bleef het nog jaren in Frankrijk te koop. Zelfs gezonde, slanke vrouwen kregen het van hun artsen voorgeschreven. Mediator is sinds 2009 in heel Europa verboden na een onderz...