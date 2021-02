Franstalige Belgen zijn minder enthousiast over de coronavaccins, merkt Marleen Finoulst op.

De coronapandemie houdt ons nu bijna een jaar in haar greep. Sinds de eerste lockdown, in maart 2020, hebben achtereenvolgende maatregelen onze vrijheid aan banden gelegd. Het enthousiasme na het verdwijnen van de eerste golf werd in de zomer snel de kop ingedrukt door een tweede golf, en ook een derde begon zich af te tekenen.

In de loop van 2020 was het bang afwachten of wetenschappers en farmabedrijven erin zouden slagen werkzame vaccins te ontwikkelen. In november volgde dan het verlossende nieuws: PfizerBioNTech en Moderna kwamen naar buiten met beloftevolle resultaten van fase 3-studies met gloednieuwe covidvaccins. In dezelfde week lanceerde Bodytalk online een bevraging, waarbij we polsten of u bereid bent zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Bijna 3.000 (2.926) voornamelijk hoogopgeleide Belgen, 56% Franstaligen en 44% Vlamingen, ongeveer evenveel mannen als vrouwen, van wie meer dan de helft 50-plussers, vulden onze enquête in. Aan Vlaamse kant zegt 85% van hen 'ja' tegen vaccinatie, aan Franstalige 66%. Meer nog, 70% van de Vlamingen wil het vaccin het liefst zo snel mogelijk (meteen of binnen 3 maanden), tegenover de helft van de Franstaligen. Franstalige Belgen zijn minder enthousiast over de coronavaccins. Ze hebben ook minder vertrouwen in de overheid, de officiële cijfers en de virologen in de media, blijkt nog uit onze enquête. "Het één heeft met het ander te maken", vertelt Jean-Michel Dogné aan de telefoon wanneer we hem vragen naar een reactie. Dogné is professor farmacologie aan de Universiteit Namen en expert in de interfederale coronataskforce. "Het is de overheid die de coronavaccins aanbeveelt. Niet artsen, maar ministers porren mensen om zich te laten vaccineren. Dat valt minder goed in Franstalig België, waar, net als in Frankrijk, mensen over het algemeen minder vertrouwen hebben in politici en overheid. Het zijn de zorgverleners die een sleutelrol spelen in het welslagen van deze vaccinatiecampagne." Toch stemmen de resultaten ook hem hoopvol. De coronavaccinatie heeft de wind in de zeilen, omdat ze mensen opnieuw perspectief schenkt. We willen opnieuw knuffelen, feesten, zorgeloos winkelen met vriend(inn)en, op restaurant gaan, samen sporten... Vaccinatie biedt een uitweg uit de pandemie. Niet alleen bij ons staan mensen te popelen om gevaccineerd te worden tegen covid. Wereldwijd willen 3 op de 4 volwassenen het vaccin, zo blijkt uit een grote bevraging van het internationaal onderzoeksbureau Ipsos. We willen 2020 zo vlug mogelijk vergeten. We willen ons 'oude leven' terug. Of de vaccins de hooggespannen verwachtingen zullen inlossen, zal in de komende maanden duidelijk worden.