Mindfullness: loop eens met een mantra

Voor ervaren lopers klinkt het belachelijk, maar iedereen die ooit met Start to Run begon, zal het herkennen: de euforie wanneer je voor het eerst drie (!) minuten aan één stuk kunt lopen zonder ter plaatse dood neer te vallen, het inwendige gevloek wanneer de 'wandelpauze' van één minuut alweer voorbij is en het ongeloof wanneer je berekent dat je over tien weken een halfuur aan één stuk zult kunnen lopen. Bij ondergetekende heeft het iets langer dan tien weken geduurd, maar uiteindelijk haalde ook ik die finish van 5 kilometer. En ik loop nog steeds, al is dat vooral een goed excuus om een paar keer per week bij te kletsen met mijn loopmaatje. En om nadien zonder schuldgevoelens een portie chocola of chips weg te werken in de zetel. Van een echte runner's high is nog geen sprake, maar we dromen wel hardop van de 10 kilometer. Misschien zelfs een loopweds...