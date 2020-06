Zure oprispingen zijn vervelend, hinderlijk en pijnlijk. Gelukkig kun je klachten verlichten door een aantal leef- en eetregels in acht te nemen.

Zuurbranden, ook wel reflux genoemd, wordt veroorzaakt door het terugvloeien van zure maaginhoud tot in de slokdarm. Dat geeft een onaangenaam, branderig en zelfs pijnlijk gevoel achter het borstbeen, soms gepaard gaande met zure oprispingen. Normaal gezien sluit de maagklep de maag af van de slokdarm. In het geval van reflux werkt die klep niet goed, waardoor het maagzuur kan omhoogkomen, tot in de slokdarm. Anders dan de maag heeft de wand van de slokdarm geen beschermlaag tegen dat zure goedje, vandaar het brandende gevoel. De oorzaak moet meestal gezocht worden in een verhoogde druk op de maag door bijvoorbeeld overgewicht, zwangerschap, verstopping of gewoon een zware maaltijd. Ook de leeftijd speelt een rol: de maagklep kan verslappen en minder goed gaan functioneren naarmate je ouder wordt. Van een aantal voedingsmiddelen is bekend dat ze zuurbranden kunnen bevorderen. Een greep uit het lijstje: pikant en sterk gekruid voedsel, vettig eten, chocolade, pepermunt, kauwgom, sommige groenten (zoals ui, kool, paprika en tomaat) en citrusvruchten. Bij dranken zijn dit vooral de boosdoeners: koffie, alcohol (vooral witte wijn), vruchtensappen en koolzuurhoudende frisdranken. Betekent dit dat je bovenstaande voedingsmiddelen en dranken het best helemaal van je menu schrapt? Zeker niet. Het is duidelijk dat wat bij de één zuurbranden geeft, bij een ander totaal geen problemen veroorzaakt. Algemene voedingsrichtlijnen kunnen dus niet gegeven worden. Artsen raden aan om voor jezelf na te gaan in welke omstandigheden en na welke maaltijden je klachten verergeren. Zo kun je alleen die activiteiten en voedingsstoffen vermijden die je reflux bevorderen. Als de klachten vaker optreden, is dat niet alleen hinderlijk, maar ook schadelijk. Frequente reflux kan slokdarmontsteking doen ontstaan, die een verhoogd risico geeft op afwijkingen van de slokdarm of, in zeldzame gevallen, op slokdarmkanker. Maak dus een afspraak bij je huisarts. Iedereen heeft weleens te maken met zuurbranden. Prettig is dat niet, maar het is evenmin iets om je zorgen over te maken. Bij een lichte reflux helpt het om een aantal eet- en leefregels in acht te nemen, om zo je klachten te verminderen.