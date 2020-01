Ondanks het feit dat er een overvloed aan meningen is, is het advies gezonde voeding doorheen de jaren nauwelijks gewijzigd, zegt Veerle Huysmans, diëtiste en docent Voedings- en dieetkunde (Thomas More).

Nooit eerder werden we via het internet, de (sociale) media, kookboeken en 'voedingsdeskundigen' met zoveel verwarrende en foute voedingsadviezen overspoeld als het voorbije decennium. De lijst modediëten en hypes leek eindeloos. Vooral koolhydraatarm eten was zeer populair. De meningen waren verdeeld en de discussie tussen voor- en tegenstanders was soms heftig. Chiazaad, gojibessen, quinoa, zeewier, kokosolie,... werden voorgesteld als superfoods, onmisbaar in een gezond eetpatroon. Steeds meer mensen deden aan zelfdiagnose of lieten dubieuze allergietesten uitvoeren, aangeboden door commerciële labo's. Het leek bijna of je gluten- en lactose-intolerant moest zijn om erbij te horen. Kortom, gezond eten leek plots zeer ingewikkeld te zijn.

Niet iedereen kan hier gepast mee omgaan. Sommige mensen worden onverschillig en lappen alle voedingsadviezen aan hun laars. Bij anderen leidt de overdreven focus op voeding tot eetobsessie, onevenwichtige voeding met risico op voedingstekorten en zelfs tot eetstoornissen.

Mensen moeten er weer van overtuigd worden dat gezond eten eenvoudig kan zijn.

De nood aan correcte informatie is groot. Mensen moeten er weer van overtuigd worden dat gezond eten eenvoudig kan zijn. Ondanks het feit dat er een overvloed aan meningen is, is het advies gezonde voeding doorheen de jaren nauwelijks gewijzigd. Adviezen worden immers pas bijgestuurd als de conclusie van verschillende studies eenduidig is en correct wetenschappelijk onderbouwd.

De vertrouwde basisvoedingsmiddelen mogen weer vaker op het menu staan. Trendy en dure producten kunnen zorgen voor een aangename variatie, maar zijn niet noodzakelijk en zeker geen wondermiddelen.

Ter preventie van hart- en vaatziekten, overgewicht en obesitas, diabetes type 2 en bepaalde kankertypes moeten vooral voldoende plantaardige voedingsmiddelen zoals volle granen (volkoren brood en deegwaren, bruine rijst, quinoa, havermout), aardappelen, groenten, fruit en peulvruchten gegeten worden. Aanvullen kan met kleine hoeveelheden noten, zaden en plantaardige olie.

Dierlijke voedingsmiddelen volstaan in kleinere hoeveelheden, zout en toegevoegde suikers worden best beperkt. Niet iedereen hoeft vegetariër te worden, maar afwisseling tussen vlees, vis, gevogelte, ei en een vegetarisch alternatief moet wel aangemoedigd worden. Volgens de recente aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad kan op deze manier de meeste gezondheidswinst behaald worden.

Laat het volgende decennium het gezond verstand en de nuance terugkeren. Hopelijk kan dit bijdragen tot het terugdringen van voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen. De gouden raad blijft 'varieer en doseer'. In een gezonde en duurzame voeding is geen enkel voedingsmiddel verboden, tenzij bij bepaalde ziektebeelden. Gezond eten is de kunst van het toelaten.

