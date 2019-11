Jongeren met een migratieachtergrond hebben vaker psychische problemen, maar vinden moeilijker de weg naar hulp. Niet alleen vanwege het taboe, maar ook omdat ze zich in de hulpverlening niet begrepen voelen.

Zestien was A., een jongen van Maghrebijnse origine, toen hij zich slecht begon te voelen. Eerst was hij vooral neerslachtig, maar na een tijd werd hij ook opvallend achterdochtig. Constant had hij het gevoel dat hij in de gaten werd gehouden en zelfs werd achtervolgd. Eén keer begon hij er tegen zijn oudere broer over, maar die vond het nonsens. Tegen zijn leerkrachten durfde A. niets te zeggen, laat staan dat hij bij een psycholoog wilde aankloppen. Hulp kreeg hij pas vier jaar later toen hij na een suïcidepoging op de spoeddienst van een Gents ziekenhuis terechtkwam.

...