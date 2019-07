België is wereldtop in onnodige medische onderzoeken. Volgens Paul Parizel, emeritus diensthoofd radiologie (UZA), ligt dat aan het vergoedingssysteem.

België blinkt uit in onnodige medische beeldvorming: röntgenfoto's, echografieën en scans. Vijf jaar geleden klaagde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg al aan dat er in ons land 40 procent meer CT-scans gemaakt worden dan in een gemiddeld Europees land. In 2017 stonden we volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling nog altijd aan de absolute top, met 201 CT-scans per 1000 inwoners. Ter vergelijking: in Nederland waren dat er 94.

