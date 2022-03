Het is normaal om je bij momenten angstig te voelen over de oorlog op het Europese continent. Deze adviezen van hoogleraar en trauma-expert Susan Rees helpen om de onrust onder controle te houden.

De dreiging die het conflict tussen Rusland en Oekraïne met zich meebrengt is voor velen beangstigend en komt bovenop de angst en onzekerheid die we al lange tijd voelen door de coronapandemie. Het hoeft dus niet te verwonderen dat veel mensen te maken krijgen met gevoelens van sterke onrust. 'Deze zijn normaal in tijden van crisis, maar sommigen zullen merken dat het hun dagelijkse functioneren belemmert. Zij kunnen overwegen om professionele hulp in te roepen', zegt Susan Rees van de faculteit van Klinische Geneeskunde aan de universiteit van Sydney. 'We hebben te maken met verschillende traumatische gebeurtenissen bovenop elkaar. Zeker mensen met een traumaverleden kunnen hierdoor extreem getriggerd worden en zich erg angstig voelen of te maken krijgen met gevoelens van wanhoop', zegt Rees.

Stress bovenop stress

'Er zijn maar weinig periodes in onze levende herinnering waarin deze grote stressoren zijn samengekomen: er is de dreiging door bosbranden of overstromingen in verband met klimaatverandering, er is de pandemie en nu ook nog een oorlog.'

Rees is gezondheidsonderzoeker en expert in trauma en de mentale impact van conflict. Ze zegt dat mensen met Oekraïense roots of met familie in Oekraïne logischerwijs erg ongerust zijn en zich wanhopig of gefrustreerd kunnen voelen door het feit dat ze momenteel zo weinig kunnen betekenen voor hun familieleden. Ook vluchtelingen of veteranen kunnen onrust voelen omdat herinneringen aan conflict, verlies, ontberingen of de dood terug levendig worden opgeroepen. 'Deze triggers kunnen aanleiding geven tot toenemende angst of depressieve gevoelens.'

Onrust kan iedereen treffen

Maar evengoed is het mogelijk dat mensen die geen rechtstreekse link hebben met Oekraïne of een eerder conflict in hun leven, overspoeld worden door de onrust die de dreiging met zich meebrengt. Ook gevoelens van betrokkenheid bij de bevolking in Oekraïne kan verdriet en stress teweegbrengen. 'We mogen niet vergeten dat we allemaal op een of andere manier de impact van covid-19 hebben gevoeld. De Russische invasie kan voor sommigen de mentale gezondheidstoestand verder ondermijnen', zegt Rees.

Zo houd je onrust onder controle

Voor wie last heeft van gevoelens van onrust, stress of angst heeft ze enkele tips die een goede leidraad zijn om ermee om te gaan. Dit zijn de belangrijkste adviezen:

Wees vooral mild voor jezelf, beperk zaken die je stress bezorgen en plan bewust een aantal ontspanningsmomenten in je dag - doe kortom de dingen waarvan je weet dat ze je helpen te relaxen. Maak ook voldoende tijd vrij om af te spreken met familie en vrienden. Het is al vaak bewezen dat lichaamsbeweging en voldoende slaap goede hulpbronnen zijn in het afwenden van gevoelens van angst en stress.

Beperk daarnaast je blootstelling aan media en nieuwsberichten over de oorlog. Als je graag op de hoogte blijft over de situatie, let er dan op dat je kiest voor media die het conflict evenwichtig en kalm in beeld brengen. Haal het nieuws uit betrouwbare en geloofwaardige bronnen, want misinformatie en fake news verspreiden zich razendsnel in tijden van crisis. En onjuiste berichtgeving die gericht is op sensatie, zal het gevoel van angst enkel maar versterken.

Focus op zaken die je zelf onder controle hebt in plaats van op zaken die buiten je controle liggen. Routine kan helpen in tijden van onzekerheid, omdat het structuur bijbrengt en je dag een zekere voorspelbaarheid geeft, wat tot meer rust kan leiden.

Houd tot slot psychisch kwetsbare mensen in je omgeving in het oog en bied hen steun waar mogelijk

