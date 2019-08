Wie Lourdes zegt, denkt aan commercie, religieuze kitsch en vooral irrationeel bijgeloof. Journalist Jos Vranckx ontdekte er ter plaatse dat die karikaturen helemaal niet kloppen. 'Hier zie je geen mirakels, maar wel therapie van het hart. En die gaat dieper dan gedacht.'

In de week van 16 juli is Lourdes gedeeltelijk ingepalmd door Vlamingen, vanwege de jaarlijkse bedevaart van de bisdommen Brugge, Gent, Antwerpen en Hasselt, en van de beweging Samana (het vroegere Ziekenzorg). In totaal ging het dit jaar om zo'n 3.500 deelnemers waarvan een kwart zorgbehoevenden, zoals een grote groep jongeren met een beperking uit Brugge.

...