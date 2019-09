Veganisten en vegetariërs lopen minder risico op hartziekten, maar hebben daarentegen 20% meer kans om een beroerte te krijgen dan vleeseters, dat concludeert nieuw onderzoek. Hoe moeten we dat resultaat interpreteren?

IN HET NIEUWS

Veganisten en vegetariërs lopen minder risico op hartziekten, maar hebben daarentegen 20% meer kans om een beroerte te krijgen dan vleeseters, dat concludeert nieuw onderzoek. De vorsers schrijven dit hoger risico toe aan lagere hoeveelheden vitamines bij niet-vleeseters.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Britse onderzoekers gingen de relatie na tussen een voeding met en zonder vlees en het voorkomen van hartziekten en hersenbloedingen . De onderzoekers verzamelden hiervoor gegevens via vragenlijsten bij 48.188 deelnemers zonder hart- en vaatziekten en volgde hen op gedurende 18 jaar. Aan de hand van de antwoorden over eetgewoonten, werden de respondenten in drie groepen verdeeld: 51% at vlees, 16% at geen vlees maar wel vis en 33% was vegetariër of veganist. Gedurende de opvolgperiode, via analyse van geregistreerde medische gegevens, ontwikkelden 2.820 deelnemers hartziekten en 1.072 kregen een hersenbloeding. De resultaten van het onderzoek waren:

* Viseters hadden een 13% lager risico om in de opvolgperiode een hartziekte te ontwikkelen in vergelijking met vleeseters

* Vegetariërs/veganisten hadden een 22% lager risico op een hartziekte dan vleeseters

* Het risico op hersenbloedingen was gelijk tussen viseters en vleeseters

* Vegetariërs/veganisten hadden een 20% hoger risico op een hersenbloeding dan vleeseters

Dat vegetariërs en veganisten minder kans lopen op een hartziekte zou het gevolg zijn van hun verminderde risico op type 2 diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht en hoge cholesterol: allemaal risicofactoren die het ontwikkelen van hart- en vaatziekten bevorderen. Het is niet bekend waarom er meer hersenbloedingenvoorkwamen bij vegetariërs in deze studie. De stijging is alvast niet alarmerend. Indien 1.000 vleeseters een vegetarisch voedingspatroon zouden volgen gedurende tien jaar, dan betekent dit, voortgaande op deze cijfers, dat er drie gevallen van hersenbloeding zouden bijkomen. Hoge bloeddruk is een risicofactor voor hersenbloeding, maar dit kwam net minder voor bij vegetariërs. De onderzoekers vragen zich af of vitamine- of andere tekorten een mogelijke verklaring zouden kunnen zijn, maar hebben dit niet onderzocht.

Hartziekten komen minder vaak voor bij vegetariërs, maar toch kunnen we niet beweren dat vegetarisme op zich beschermt tegen hartziekten.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Deze Britse studie is waarnemend van aard, men kan wel verbanden vinden, maar geen oorzakelijke verbanden. Hartziekten komen minder vaak voor bij vegetariërs, maar toch kunnen we niet beweren dat vegetarisme op zich beschermt tegen hartziekten. Het is bekend dat vegetariërs niet alleen vlees van het menu schrappen, maar in het algemeen ook gezonder leven (minder roken, meer bewegen, minder kampen met overgewicht). Het verminderde risico op hartziekte heeft met die hele levensstijl te maken. Nog een probleem met dergelijk onderzoek is dat de termen vegetarisme en vleeseter zeer verschillende voedingspatronen kunnen omvatten. Zo kan een vleeseter weinig en mager vlees eten en verder veel groenten en fruit, wat gezonder is dan een vegetariër die frieten, kaaskroketten en vegetarische vleesvervangers gebruikt. Het is niet omdat men vegetarisch eet, dat men automatisch gezonder eet.

Voor de kleine toename in hersenbloedingen had men geen verklaring. Een hersenbloeding is een zeldzame oorzaak van beroerte. De meeste beroertes ontstaan door dichtslibben van bloedvaten in de hersenen. Over dat soort beroertes gaat het hier niet. Ongeveer 15% van alle beroertes ontstaan door een hersenbloeding.

In deze studie werd geen afzonderlijke analyse gemaakt voor vegetariërs en veganisten.

CONCLUSIE

Deze studie toont aan dat vegetariërs en veganisten minder hartziekten ontwikkelen, maar om onduidelijke redenen wel iets vaker een hersenbloeding krijgen. Een hersenbloeding is een weinig voorkomende oorzaak van een beroerte. Of deze vaststelling te maken heeft met vitamine- of andere tekorten werd niet onderzocht. De daling van de hartziekten bij vegetariërs werd al eerder aangetoond en is te wijten aan hun gezondere levensstijl in het algemeen, en heeft niets met vlees op zich te maken.

Meer op Gezondheid en Wetenschap