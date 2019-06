'Zet honderd jongeren met autisme op een rij' zegt Peter Vermeulen, pedagoog bij het kennis- en ondersteuningscentrum Autisme Centraal, 'en het eerste wat opvalt, is hoe verschillend ze zijn'. Knack laat drie jongeren met Autisme Spectrum Stoornis aan het woord.

De diagnose 'autisme' wordt steeds vaker gesteld, maar de criteria zijn redelijk vaag en ruim. In de meest recente DSM5 van 2013, het internationaal handboek voor psychische diagnostiek, werden verschillende vormen van autisme (o.a. syndroom van Asperger en Rett) samengebald in ASS of Autisme Spectrum Stoornis.

...