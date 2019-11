Lessen uit burn-out: 'Mensen zijn bereid stevig af te zien om later gelukkig te zijn. Maar later komt misschien nooit'

Exact vijf jaar geleden ging bij Tommy Browaeys het licht uit. Sinds die bewuste 25e november kwam hij tot een nieuwe filosofie die zijn leven veranderde en die hij neerschreef in een tweede boek over burn-out. 'Leg niet alle hoop op de toekomst want dan vergeet je nu te zijn.'

© getty

In de recente tweejaarlijkse pensioenbevraging van HR-dienstverlener Securex zegt maar liefst 63 procent van de werknemers in België niet te kunnen werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. Opmerkelijk: de grootste obstakels om te werken tot 65 jaar zijn eerder van psychologische dan fysieke aard. 44 procent van de werknemers zegt dat de mentale werkbelasting hen niet toelaat te werken tot 65.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×