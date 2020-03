De jongsten van de klas blijken vaker obees.

Kinderen die in december geboren zijn, voelen zich vaker slechter op school, worden vaker gepest en kampen vaker met overgewicht dan hun klasgenoten die in januari geboren zijn. Dat blijkt uit onderzoek van arbeidseconoom Stijn Baert (UGent), waarover Het Nieuwsblad bericht. 'We moeten alerter zijn voor de kwetsbaarheid van die jonge leerlingen, en hen extra ondersteunen.'

Baert bestudeerde, samen met twee Italiaanse collega-wetenschappers, de gegevens van 380.000 kinderen tussen 10 en 17 jaar, die werden verzameld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat om kinderen uit dertig Europese landen, waaronder België. Al zijn de conclusies algemeen. 'Voor het eerst blijkt dus dat de jongsten in de klas - uitgenomen zittenblijvers - zich minder gelukkig voelen. Bekijk het mechanisme als volgt: wie jonger is, is cognitief en fysiek vaak nog minder ontwikkeld, presteert wat minder, is minder communicatief, is minder populair, wordt vaker gepest, voelt minder zelfvertrouwen en minder welbevinden', verklaart Baert. 'En dat heeft dan weer gevolgen voor de gezondheid. De jongsten van de klas blijken bijvoorbeeld vaker obees. Alarmerend is dat het lagere welbevinden wel wat wordt uitgevlakt op latere leeftijd, maar de slechtere gezondheid niet.'

