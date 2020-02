Kunnen longen op 'magische wijze' genezen na jarenlang te hebben gerookt?

IN HET NIEUWS

Heb je nog motivatie nodig om te stoppen met roken? Volgens nieuw onderzoek zou beschadigd longweefsel zich na het stoppen met roken voor een deel kunnen herstellen.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Een internationale groep onderzoekers bekeek of de beschadigde longen van rokers zich nog kunnen herstellen. Schadelijke stoffen die aanwezig zijn in sigarettenrook kunnen het erfelijk materiaal (DNA) van de longcellen zodanig aantasten dat een ongecontroleerde groei van de cellen kan leiden tot longkanker.

Volgens de onderzoekers zijn er tijdens de rookperiode altijd longcellen die gespaard blijven van de schadelijke invloeden van roken. Na het stoppen met roken, zouden deze gezonde cellen zich vermenigvuldigen en de aangetaste cellen vervangen. Dit zou het risico op longkanker doen dalen.

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, onderzochten de wetenschappers de schade aan het DNA in de longcellen van 16 deelnemers. Via een bronchoscopie, een onderzoek met een flexibele kijkbuis waarmee de arts via de luchtwegen aan de longen kan, haalden ze deze cellen uit de longen.

Van de 16 deelnemers waren er drie kinderen, vier volwassenen die nooit gerookt hadden, zes ex-rokers en drie rokers. De onderzoekers vonden schade aan het DNA van longcellen, waarvan we weten dat het longkanker kan veroorzaken, bij:

Geen van de kinderen

4 tot 14% van de cellen van de volwassenen die nog nooit gerookt hadden.

25% van de cellen bij rokers.

Bij de deelnemers die gestopt waren met roken, was 40% van de cellen vergelijkbaar met cellen van leeftijdsgenoten die nooit een sigaret hebben aangeraakt. Bij rokers zijn deze 'normale' cellen zeldzaam. Dat wijst erop dat de gezonde cellen een deel van de aangetaste exemplaren vervangen hadden.

De onderzoekers besluiten dat er nu verder onderzoek moet gebeuren om uit te zoeken hoe het komt dat gezonde longcellen de beschadigde kunnen vervangen.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Deze laboratoriumstudie met longcellen verscheen in Nature. Dat is een internationaal zeer gekend wetenschappelijk tijdschrift. Dit betekent dat we de methode en de resultaten van het onderzoek mogen vertrouwen.

Helaas betrokken ze slechts 16 deelnemers bij de studie. Dit komt omdat een bronchoscopie geen eenvoudige ingreep is. Ze moesten gebruik maken van de resultaten van personen die omwille van andere longproblemen een bronchoscopie ondergingen. Ondanks het kleine aantal deelnemers, zijn de resultaten wel belangrijk: na rookstop zouden de longcellen zich herstellen. Daardoor daalt het risico op longkanker aanzienlijk.

NOOIT TE LAAT

Volgens Tabakstop daalt het risico op longkanker met bijna 40% bij rokers die stoppen, terwijl 1 roker op 3 uiteindelijk longkanker zal krijgen. Bij volwassenen die nooit rookten is dit 1 op 100.

Dit betekent dat het nooit te laat is om te stoppen met roken. Een deel van de longcellen kan zich herstellen. Rokers stoppen soms niet omdat ze denken dat de schade aan de longcellen toch onherroepelijk is, maar dat is dus een verkeerd argument.

CONCLUSIE Een laboratoriumstudie vergeleek de longcellen van rokers, ex-rokers en mensen die nooit gerookt hebben met elkaar. Die studie toont aan dat de longcellen van ex-rokers kunnen herstellen van de DNA-schade die het roken veroorzaakte. DNA-schade verhoogt het risico op longkanker. Dit nieuws is hoopgevend voor alle rokers. Het is nooit te laat om te stoppen met roken.

