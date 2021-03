Veel mensen met obesitas of zwaarlijvigheid hebben geen gezondheidsklachten. Kunnen we dan spreken van gezonde obesitas?

Gezonde obesitas, bestaat dat? Onderzoekers gingen de mogelijke gezondheidsgevolgen van obesitas na. Daarvoor voerden ze een literatuurstudie uit. De wetenschappers kwamen tot de volgende gegevens:

Vanaf een BMI hoger dan 27 stijgt het risico op diabetes met 100%. Vanaf een BMI hoger dan 29,4 stijgt dat risico met 300%.

Mensen met obesitas hebben 3,5 keer meer kans op hoge bloeddruk.

Slaapapneu komt voor bij 10 tot 20% van de personen met obesitas.

Leververvetting komt vrijwel steeds voor bij obesitas.

Bij ongeveer 40% van de vrouwen met obesitas daalt de vruchtbaarheid.

Bij mannen met obesitas stijgt het risico op slokdarmkanker, darm- en nierkanker. Bij vrouwen met de aandoening stijgt het risico op baarmoederkanker, galblaaskanker en nierkanker.

Verschillende studies tonen ook een stijging aan van depressieve gevoelens.

Het risico om te overlijden ligt gemiddeld 20% hoger per 15 kilogram die een persoon gedurende zijn leven in gewicht aankomt.

Leven met obesitas verhoogt duidelijk het risico op gezondheidsproblemen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het spreekt voor zich dat niet alle mensen met obesitas gezondheidsproblemen ontwikkelen, zoals niet alle rokers longkanker krijgen. Toch is het verkeerd om te spreken van gezonde obesitas: je weet nooit wie op termijn gezondheidsklachten zal krijgen, zoals rokers niet weten of ze longkanker zullen ontwikkelen. In vergelijking met mensen zonder obesitas, is voor mensen met obesitas de kans groot dat ze minder lang leven, en meer gezondheidsproblemen hebben tijdens hun laatste levensjaren. Dat sluit helemaal niet uit dat een persoon met obesitas 100 jaar kan worden.

Obesitas bij kinderen is een groter probleem: terwijl vroeger vooral oudere volwassenen obesitas ontwikkelden, en minder gezondheidsproblemen hadden, weten we niet wat de aandoening bij kinderen op lange termijn kan veroorzaken.

In 2016 waren er bijna 2 miljard volwassenen met overgewicht, waarvan 650 miljoen met obesitas (BMI hoger dan 30).

Tussen 1975 en 2016 steeg het voorkomen van obesitas met 300%.

In 2019 hadden 38 miljoen kinderen onder de vijf jaar te kampen met obesitas.

Conclusie Spreken van gezonde obesitas is als spreken van gezonde rokers: niet iedereen ontwikkelt gezondheidsproblemen, maar gezond is het in geen geval. Onderzoek toont aan dat de risico's op diabetes, hartziekten en kanker stijgen bij obesitas, maar je weet nooit bij wie. Om die reden moeten we obesitas, zeker bij kinderen, aanpakken.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap

Gezonde obesitas, bestaat dat? Onderzoekers gingen de mogelijke gezondheidsgevolgen van obesitas na. Daarvoor voerden ze een literatuurstudie uit. De wetenschappers kwamen tot de volgende gegevens:Leven met obesitas verhoogt duidelijk het risico op gezondheidsproblemen.Het spreekt voor zich dat niet alle mensen met obesitas gezondheidsproblemen ontwikkelen, zoals niet alle rokers longkanker krijgen. Toch is het verkeerd om te spreken van gezonde obesitas: je weet nooit wie op termijn gezondheidsklachten zal krijgen, zoals rokers niet weten of ze longkanker zullen ontwikkelen. In vergelijking met mensen zonder obesitas, is voor mensen met obesitas de kans groot dat ze minder lang leven, en meer gezondheidsproblemen hebben tijdens hun laatste levensjaren. Dat sluit helemaal niet uit dat een persoon met obesitas 100 jaar kan worden.Obesitas bij kinderen is een groter probleem: terwijl vroeger vooral oudere volwassenen obesitas ontwikkelden, en minder gezondheidsproblemen hadden, weten we niet wat de aandoening bij kinderen op lange termijn kan veroorzaken.Lees meer op Gezondheid en Wetenschap