Het coronavirus verplicht heel wat mensen tot telewerk. Het leidt tot een nog meer zittende levensstijl, de vierde dodelijkste risicofactor ter wereld. De Belgische Cardiologische Liga is zich bewust van het gevaar en lanceert een sportcampagne.

De Belgische Cardiologische Liga gaat voor het derde jaar op rij de strijd aan tegen sedentariteit met de beweegcampagne PLEASE STAND UP AND MOVE. Professor Antoine Bondue, cardioloog en voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van de Liga benadrukt het belang van de campagne: 'In België hadden we in 2019 al meer dan één op de drie volwassenen die sedentair was. Omdat telewerken tijdens de pandemie verplicht werd, was het voor cardiologen essentieel om het bewustzijn te vergroten en de zittende levensstijl te bestrijden. In het licht van deze groeiende stille dreiging moeten we het grote publiek van alle leeftijden blijven informeren over het belang van lichaamsbeweging en de gezondheidsvoordelen ervan.'

Om dat bewustzijn te vergroten, ontwikkelde cardiologen een sportprogramma op drie verschillende niveaus: sportief, inactief of beginner. Van 19 april tot 2 mei krijgen geïnteresseerden de kans om het programma vanop afstand te volgen. De Liga voorziet dagelijks video's ingedeeld naar trainingsintensiteit, die laag, gemiddeld of hoog kan zijn. Door te werken op verschillende niveaus willen de makers aantonen dat beweging eenvoudig en toegankelijk is en een integraal onderdeel moet zijn van de gezonde levensstijl van ieder van ons.

Voor ieder wat wils

Sandrine Daoud van de Liga werkte mee aan de ontwikkeling van het sportprogramma. 'Er is voor iedereen een programma, ongeacht leeftijd en fysieke conditie. Bovendien heb je voor de sportsessie geen speciale attributen nodig. Je kan de oefeningen thuis doen, maar ook buiten als het weer dat toelaat.'

Om de sessies te ondersteunen, doet de Liga een beroep op video's. 'De lessen worden online gegeven door professionele coaches. De video's duren tussen een kwartier en een halfuur, afhankelijk van het niveau en de intensiteit van de training. Het beeldmateriaal is bovendien gratis te vinden op onze website. Het is de bedoeling dat deelnemers 1 fragment per dag bekijken, behalve op rustdagen. Dat kan op het moment dat hen het uitkomt', aldus Daoud.

Daoud: 'Zowel bedrijven als individuen kunnen zich inschrijven. Maar ook ouders met kinderen. Mensen kunnen elkaar op die manier blijven motiveren. Bovendien is sporten niet enkel goed voor het hart. Bewegen is het begin van de strijd tegen de ziekte, maar is ook goed voor de moraal. Het vermindert stress, wat een grote impact heeft op je cardiovasculaire gezondheid. Het hart, het lichaam en de stress zijn met elkaar verbonden. Als we sporten, voelen we ons beter in ons vel.'

Gevaren bij thuiswerk

Sinds de uitbraak van het coronavirus is telewerken in heel wat bedrijven de norm. De reden daarvoor is voor de hand liggend: door thuis te werken en zo contacten te beperken, worden nieuwe besmettingen in de kiem gesmoord. Na de initiële argwaan lijken velen er nu ook voor gewonnen om te telewerken. Uit berekeningen van HR-dienstverlener Attentia blijkt immers dat mensen nog steeds vaker van thuis uit werken.

Er zijn echter ook verscholen gevaren verbonden aan thuiswerk. Telewerkers zouden gemiddeld acht uur per dag zittend doorbrengen. Deze sedentaire levensstijl heeft nefaste gezondheidsgevolgen. Een recent onderzoek dat verscheen in The European Journal of Preventive Cardiology toont aan dat het risico op fatale hart- en vaatziekten met 24% stijgt door lichamelijke inactiviteit. Om diezelfde reden nemen ook het risico op een beroerte (16%) en diabetes (42%) toe. Volgens cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven er jaarlijks 3,2 miljoen mensen als gevolg van een zittende levensstijl.

De WHO waarschuwt voor de mogelijke nefaste gevolgen van sedentariteit omwille van lockdowns en bijbehorend telewerken. De organisatie raadt mensen aan om wekelijks 150 minuten lichamelijke activiteit met matige intensiteit of 75 minuten met hoge intensiteit in te plannen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Cijfers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid bewijzen het belang van een dergelijke campagne voor België: 22,2% van de Belgen brengt meer dan 8 uur per dag zittend door. Dat is een derde van hun leven. In de ranglijst van landen waar inwoners de hoogste gemiddelde tijd zitten, bekleedt ons land de 6e plek.

Positieve reacties

Ondertussen kreeg de Liga al heel wat positieve reacties op haar campagne: 'Momenteel hebben we al 28 000 inschrijvingen over het hele land. Zowel kleine, grote als middelgrote ondernemingen meldden zich aan. Maar ook individuele inschrijvingen stromen binnen. De diversiteit van het deelnemersveld en het hoge aantal inschrijvingen doen ons erg veel plezier', besluit Daoud.

Schrijf je hier in voor het gratis online sportprogramma.

