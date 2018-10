Kinderen worden tot 37 procent meer blootgesteld aan luchtvervuiling dan volwassenen

Het onderzoek gebeurde door de Duitse milieugroepering Umwelthilfe. Zij becijferden de NO2 luchtvervuiling (stikstofdioxide) in 500 locaties in zes steden gedurende een maand in de lente en zomer. De meetpunten bevonden zich respectievelijk op 1 en 2 meter hoogte, zodat de uitstoot op kind-hoogte en op volwassenen-hoogte konden worden gemeten en vergeleken. In de meeste locaties bleken de NO2-waarden hoger te liggen op 1 meter. Gemiddeld waren de waarden op de 1 meter-hoogte 7,2 pct hoger, en op één locatie zelfs 37 pct hoger. De NO2 is vooral van dieselmotoren afkomstig en kan leiden tot dementie en long- en hartaandoeningen.

Het rapport komt aan de vooravond van de stemming in het Europees Parlement over nieuwe efficiëntiewaarden voor auto's in 2021. De ministers van Verkeer zullen daar volgende week over stemmen. De Europarlementairen hebben de keuze tussen de strikte waarden die de milieu- en gezondheidscommissie voorstelt of het zwakkere voorstel van de Europese Commissie. Als de standaarden strikt en hoog gesteld worden, dan zal dat leiden tot schonere technologie in de auto's en een ruk weg van op olie gebaseerd vervoer, aldus de EPHA.

De European Public Health Alliance (EPHA) heeft ook een video online geplaatst die een idee geeft van wat luchtvervuiling aanricht bij een gezond persoon. Ook het Britse Royal College of Physicians stelt volgens EPHA dat luchtvervuiling veel schadelijker is voor baby's en tieners dan voor volwassenen. De gevolgen van luchtvervuiling zijn beschadigde longen, astma en mogelijk zelfs schade bij de ontwikkeling van de hersenen.