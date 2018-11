Kinderen met astma hebben baat bij vette vis

Ze constateerden na zes maanden een significant betere longfunctie bij de kinderen die vis aten in combinatie met een mediterraans dieet, ten opzichte van kinderen die een normaal dieet volgden.

Hoofdonderzoeker Maria Papamichael zegt dat de resultaten aansluiten op eerdere onderzoeken die erop wijzen dat een gezond dieet mogelijk kan dienen als therapie voor astma in de kindertijd.

Ontstekingsremmend

'We weten al dat een dieet met veel vet, suiker en zout invloed heeft op de ontwikkeling en progressie van astma bij kinderen. Nu hebben we bewijs dat het ook mogelijk is invloed uit te oefenen op astmasymptomen via gezonde voeding', zegt ze.

Vette vis bevat veel omega-3-vetten, die ontstekingsremmend werken. 'Onze studie toont aan dat twee keer per week vis eten de ontsteking in de longen significant kan verminderen bij kinderen met astma.'

Milde symptomen

Astma komt veel voor bij kinderen en leidt ook vaak tot ziekenhuisbezoek, zegt medeonderzoeker Bircan Erbas. 'Helaas komt wereldwijd nog steeds veel astma voor. Het is daarom belangrijk nieuwe therapieën te ontwikkelen die we kunnen inzetten naast de gebruikelijke medicatie.'

Bij de test werden 64 kinderen uit Athene betrokken, in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar oud. Ze hadden allemaal milde astmasymptomen. De helft van de kinderen kreeg gedurende een half jaar twee keer per week minimaal 150 gram gekookte vette vis en volgde een Grieks mediterraans dieet. De overige kinderen aten geen vis.

Aan het einde van de proefperiode bleek bij de kinderen die twee keer per week vis hadden gegeten, de ontsteking van de luchtwegen verminderd te zijn. De afgenomen ontsteking was voldoende om volgens de internationale richtlijnen significant te noemen.

Het onderzoek is deze week gepubliceerd in het Journal of Human Nutrition and Dietetics.