KCE pleit voor overkoepelende aanpak antibioticagebruik

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft 21 punten opgesteld met aanbevelingen voor het gebruik van antibiotica. Dit actieplan is nodig omdat het KCE vaststelt dat de antibioticaresistentie blijft stijgen.

Het KCE stelt dat de verschillende instanties die naast elkaar strijden tegen antimicrobiële resistentie leidt tot een complexe situatie. Het centrum vindt het 'hoog tijd' voor samenwerking van de menselijke en de diergeneeskundige sector, omdat deze omtrent antibiotica met elkaar verweven zijn. Het pleit daarom voor onder andere 'One Health', een overkoepelend actieplan waarbij deze verschillende sectoren samenwerken.

Het is een van de 21 aanbevelingen die werden opgesteld om de resistentie van antibiotica tegen te gaan. Het centrum zegt hiervoor experten en belanghebbenden uit alle betrokken domeinen te hebben geraadpleegd.

Het KCE vindt dat het gebruik van antibiotica onverantwoordelijk is, waardoor bacteriën steeds sneller resistent worden. In 2017 stond België op de negende plaats van de grootste voorschrijvers in de ambulante zorg in Europa, aldus het centrum. Vooral huisartsen, maar ook tandartsen en dermatologen, schrijven volgens de organisatie te veel antibiotica voor. Bovendien zouden de ouderen in de Belgische woonzorgcentra ook meer antibiotica nemen dan deze in de rest van Europa.

Daarnaast wil het Kenniscentrum ook gaan voor betere opleidingen, het erkennen van microbiologie en infectiologie als medisch specialisme en wil het ervoor zorgen dat het exacte aantal antibioticatabletten kan afgeleverd worden.