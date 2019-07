Kan een gezonde darmflora allergieën helpen voorkomen?

Het antwoord op deze vraag lijkt 'ja'. De bacterievolkeren in je darmen bepalen deels mee of je een voedselallergie zal ontwikkelen. Én ook de kans dat je ze alsnog zal ontgroeien. Onderzoek bij muizen levert ons steeds meer inzicht in de mogelijke mechanismen en opent zo misschien de weg naar therapie. Maar van muizen naar mensen is nog een hele stap.

Opgroeien op een boerderij helpt allergieën voorkomen. © getty

Voedselallergieën zijn al tientallen jaren aan het stijgen. Genetische factoren alleen kunnen deze stijging niet verklaren, daarvoor stijgt het aantal te snel. De oorzaak schuilt waarschijnlijk vooral in leef- en voedingsgewoonten (zie figuur). Die hebben de laatste tientallen jaren grote veranderingen ondergaan. Het ontbrak ons alleen aan hard bewijs, maar het onderzoek van de darmflora lijkt nu voor een doorbraak te zorgen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de bacteriën die je darm bevolken in belangrijke mate uitmaken of je een voedselallergie zult ontwikkelen. Voorlopig komen alle belangrijke inzichten nog van onderzoek bij muizen, maar de sprong naar toepassingen bij mensen lijkt niet meer veraf. Al blijft het altijd heel gevaarlijk om dat te beweren, dat beseffen we.

