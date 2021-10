Het gebruik van antidepressiva is de voorbije tien jaar met een kwart gestegen in België. Vooral het groeiend aantal jonge mensen dat naar medicatie grijpt, baart experts zorgen. Dat schrijft De Morgen dinsdag op basis van cijfers die de krant opvroeg bij het Riziv.

In 2020 waren er in België al 1,22 miljoen patiënten die antidepressiva slikken, zowat 7 procent meer dan tien jaar geleden. Bovendien doen ze dat elk jaar gulziger.

Het aantal dagdosissen is in diezelfde periode met een kwart gestegen. De gouden standaard is afbouwen na zes maanden, maar een rondvraag bij psychiaters leert dat het vaak gebeurt dat mensen jarenlang antidepressiva nemen, zonder duidelijke indicatie.

Ook opvallend volgens De Morgen: de laatste jaren stijgt vooral het aantal jongeren (-20 jaar) dat naar medicatie grijpt fors, ruim 8 procent in drie jaar tijd.

