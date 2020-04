De Leuvense hoogleraar Bert Blocken raadt bij wandelen, joggen of fietsen in coronatijden aan om dat ofwel naast mekaar te doen, ofwel schuin of geschrankt van mekaar. Wie achter mekaar sport, dient enkele voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Wie tijdens het buitensporten achter mekaar wandelt, jogt of fietst dient dat op een grotere afstand te doen van zijn voorganger dan de 1,5 meter 'social distance' die de overheid als coronamaatregel oplegt. Bij rustig wandelen is dat 4 tot 5 meter, bij lopen 10 meter en bij fietsen aan 30 tot 40 km/uur zelfs 20 meter.

Dat blijkt uit het onderzoek door hoogleraar Bert Blocken (KU Leuven), onder meer gespecialiseerd in sportaerodynamica.

'Wie hoest of niest verspreidt een wolk van druppeltjes. Als men op dat ogenblik stilstaat is een afstand van 1,5 meter voldoende zodat de andere hiermee niet in contact komt. Wie in beweging is laat al hoestend of niezend ook in zijn slipstream druppeltjes achter en het gevaar is groot dat wie achterop komt door die wolk rijdt en druppeltjes opneemt. Hoe sneller men rijdt, hoe meer risico dat men in contact komt met de druppeltjes van zijn voorganger', legt Blocken uit.

De Leuvense hoogleraar raadt bij wandelen, joggen of fietsen dan ook aan dat ofwel naast mekaar te doen, ofwel schuin of geschrankt van mekaar. Dat laatste moet ook gebeuren bij het inhalen van mekaar. Wie achter mekaar sport moet, in tegenstelling tot wat sporters doorgaans doen om in mekaars zog te blijven, de hoger vermelde afstanden in acht nemen.

Wie tijdens het buitensporten achter mekaar wandelt, jogt of fietst dient dat op een grotere afstand te doen van zijn voorganger dan de 1,5 meter 'social distance' die de overheid als coronamaatregel oplegt. Bij rustig wandelen is dat 4 tot 5 meter, bij lopen 10 meter en bij fietsen aan 30 tot 40 km/uur zelfs 20 meter. Dat blijkt uit het onderzoek door hoogleraar Bert Blocken (KU Leuven), onder meer gespecialiseerd in sportaerodynamica. 'Wie hoest of niest verspreidt een wolk van druppeltjes. Als men op dat ogenblik stilstaat is een afstand van 1,5 meter voldoende zodat de andere hiermee niet in contact komt. Wie in beweging is laat al hoestend of niezend ook in zijn slipstream druppeltjes achter en het gevaar is groot dat wie achterop komt door die wolk rijdt en druppeltjes opneemt. Hoe sneller men rijdt, hoe meer risico dat men in contact komt met de druppeltjes van zijn voorganger', legt Blocken uit. De Leuvense hoogleraar raadt bij wandelen, joggen of fietsen dan ook aan dat ofwel naast mekaar te doen, ofwel schuin of geschrankt van mekaar. Dat laatste moet ook gebeuren bij het inhalen van mekaar. Wie achter mekaar sport moet, in tegenstelling tot wat sporters doorgaans doen om in mekaars zog te blijven, de hoger vermelde afstanden in acht nemen.