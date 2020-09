'Word je ziek van een medicijn dat je online kocht, dan kan je nergens klacht indienen. Integendeel, je hebt iets gedaan wat niet mag. Veel consumenten beseffen dat te weinig', waarschuwt Marleen Finoulst.

Het is heel aanlokkelijk om medicijnen te kopen via het internet: je hoeft je niet te verplaatsen, je hebt geen voorschrift nodig en je kan die slaappillen die je dokter niet zomaar wil voorschrijven, kopen zonder schroom. De verkoop 'boomt' extra in coronatijden. Dat stelt het EUIPO, het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, vast. Behalve met de gebruikelijke klachten en problemen, kampen veel mensen met angst voor covid-19. De geneeskunde heeft geen pasklare oplossingen voor de pandemie, dus nemen sommigen zelf het heft in handen. Op het internet liggen de 'oplossingen' namelijk voor het rapen. Telkens wanneer artikels verschijnen in media over bestaande geneesmiddelen die worden uitgetest bij mensen met covid-19, piekt de verkoop van deze middelen op het internet. Dat was bijvoorbeeld het geval met het antimalaria-medicijn hydrochloroquine en met het antivirale middel remdesivir. Terwijl de ziekenhuizen deze middelen gecontroleerd uittestten bij ernstig zieke patiënten, worden ze volop gehamsterd door gezonde personen, die zich een voorraadje in huis willen halen. Online kan je alles kopen zonder voorschrift, maar wettelijk mag je dat niet doen. De kans dat je 'betrapt' wordt, is slechts een waterkansje. Online kopen is geen riskante onderneming, het grote gevaar schuilt in de vervalsingen die op het internet worden aangeboden. Je mag er van uitgaan dat negen op de tien voorschriftplichtige geneesmiddelen die je online koopt vals zijn. Als consument kan je deze vervalsingen haast niet herkennen. Tot en met de verpakking en de bijsluiter wordt alles perfect nagemaakt. Stel dat je ziek wordt en zo'n nepmedicijn gebruikt, dan krijg je in het beste geval geen effect, maar in het slechtste een averechts effect dat je gezondheid ernstig schaadt. Jaarlijks overlijden tienduizenden mensen door inname van geneesmiddelen die ze online kochten. Malafide fabrikanten van nepmedicatie deinzen er niet voor terug om goedkope en giftige rommel te gebruiken om pillen na te maken. Soms bevat nepmedicatie geen actieve stoffen en doet het helemaal niets, maar soms zit er rommel in, zoals waspoeder of antivries. Dat is uiteraard niet bedoeld om in te nemen. Word je ziek van een medicijn dat je online kocht, dan kan je nergens klacht indienen. Integendeel, je hebt iets gedaan wat niet mag. Veel consumenten beseffen dat te weinig.