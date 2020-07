Griep wordt veroorzaakt door een griepvirus. Er zijn echter steeds verschillende varianten van het virus in omloop. Is een griepvaccin dan wel nog nuttig?

IN HET NIEUWS

Griepvirussen zijn grillige virussen die ieder jaar een beetje veranderen, waardoor de griepprik elk winterseizoen moet aangepast worden. Onderzoekers proberen na te gaan hoe goed de griepprik werkelijk werkt.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Ieder jaar worden er studies verricht door de agentschappen voor volksgezondheid om na te gaan hoe goed het griepvaccin het risico op griep vermindert.

In Engeland bleek dat het griepvaccin van 2017/18 een lage werkzaamheid had, het gaf slechts 25 procent bescherming tegen griep. Dit werd ook in ons land gezien. Het virus dat de epidemie van begin 2018 veroorzaakte, matchte niet goed met het griepvaccin van vorig seizoen. Wie een griepprik kreeg, liep bijgevolg meer risico dan andere jaren om toch griep te krijgen. Wanneer er echter een goede match is tussen de circulerende griepvirusstammen en het vaccin, zoals in 2015/16, vond men in Engeland een veel betere bescherming tegen griep van 52 procent .

Een groot overzichtsartikel dat verschillende onderzoeken over de werkzaamheid van griepvaccinatie bij 65-plussers naging, vond een gemiddelde bescherming van 60 procent. Hierbij werd er echter niet gekeken naar hoe goed een griepvaccin effectief beschermt tegen belangrijke verwikkelingen zoals hospitalisatie en overlijden. Dit zijn eigenlijk de cijfers die echt belangrijk. Maar dat is nog moeilijker te onderzoeken.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Griep wordt veroorzaakt door een griepvirus en er zijn steeds verschillende varianten van het virus in omloop. Deze virusvarianten veranderen zelf voortdurend: ze trekken als het ware een ander jasje aan, waardoor een griepvaccin van het ene jaar niet werkt tegen de nieuwe griepvarianten van het volgende jaar. Wetenschappers proberen jaarlijks, ongeveer een half jaar voor de griep uitbreekt, in te schatten welke griepvirusvarianten actief zullen worden. Op basis van hun bevindingen worden drie of vier vaccins tegen drie of vier griepvirustypes geselecteerd. Deze stopt men vervolgens samen in één griepvaccin: de griepprik voor het aankomende seizoen.

De griepprik beschermt nooit voor 100 procent.

De griepprik beschermt nooit voor 100 procent. Het krijgen van de griep op zich is niet gevaarlijk, het is vooral lastig als je niet kan gaan werken (daarom bieden sommige bedrijven hun werknemers een gratis griepvaccinatie aan), of erger, dat er complicaties optreden, zoals een longontsteking met opname in het ziekenhuis. Het griepvaccin beschermt kwetsbaren voor deze ernstige verwikkelingen, en daar draait het om.

Meer weten over de vaccinatiecampagne van de Vlaamse Overheid

CONCLUSIE Wetenschappers doen ieder jaar ongelofelijk hard hun best om het griepvaccin zo werkzaam mogelijk te maken. Het blijft echter ieder jaar opnieuw afwachten hoe goed het nieuwe vaccin werkt. In 2018 bleek de bescherming niet optimaal, wat niet betekende dat de griepprik nutteloos was. Behoor je tot een risicogroep, laat je dan zeker vaccineren.

IN HET NIEUWSGriepvirussen zijn grillige virussen die ieder jaar een beetje veranderen, waardoor de griepprik elk winterseizoen moet aangepast worden. Onderzoekers proberen na te gaan hoe goed de griepprik werkelijk werkt.WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?Ieder jaar worden er studies verricht door de agentschappen voor volksgezondheid om na te gaan hoe goed het griepvaccin het risico op griep vermindert.In Engeland bleek dat het griepvaccin van 2017/18 een lage werkzaamheid had, het gaf slechts 25 procent bescherming tegen griep. Dit werd ook in ons land gezien. Het virus dat de epidemie van begin 2018 veroorzaakte, matchte niet goed met het griepvaccin van vorig seizoen. Wie een griepprik kreeg, liep bijgevolg meer risico dan andere jaren om toch griep te krijgen. Wanneer er echter een goede match is tussen de circulerende griepvirusstammen en het vaccin, zoals in 2015/16, vond men in Engeland een veel betere bescherming tegen griep van 52 procent .Een groot overzichtsartikel dat verschillende onderzoeken over de werkzaamheid van griepvaccinatie bij 65-plussers naging, vond een gemiddelde bescherming van 60 procent. Hierbij werd er echter niet gekeken naar hoe goed een griepvaccin effectief beschermt tegen belangrijke verwikkelingen zoals hospitalisatie en overlijden. Dit zijn eigenlijk de cijfers die echt belangrijk. Maar dat is nog moeilijker te onderzoeken.HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?Griep wordt veroorzaakt door een griepvirus en er zijn steeds verschillende varianten van het virus in omloop. Deze virusvarianten veranderen zelf voortdurend: ze trekken als het ware een ander jasje aan, waardoor een griepvaccin van het ene jaar niet werkt tegen de nieuwe griepvarianten van het volgende jaar. Wetenschappers proberen jaarlijks, ongeveer een half jaar voor de griep uitbreekt, in te schatten welke griepvirusvarianten actief zullen worden. Op basis van hun bevindingen worden drie of vier vaccins tegen drie of vier griepvirustypes geselecteerd. Deze stopt men vervolgens samen in één griepvaccin: de griepprik voor het aankomende seizoen.De griepprik beschermt nooit voor 100 procent. Het krijgen van de griep op zich is niet gevaarlijk, het is vooral lastig als je niet kan gaan werken (daarom bieden sommige bedrijven hun werknemers een gratis griepvaccinatie aan), of erger, dat er complicaties optreden, zoals een longontsteking met opname in het ziekenhuis. Het griepvaccin beschermt kwetsbaren voor deze ernstige verwikkelingen, en daar draait het om.Meer weten over de vaccinatiecampagne van de Vlaamse Overheid