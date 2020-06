Infografiek: wat zijn de coronamaatregelen in uw vakantieland

De coronamaatregelen verschillen van land tot land. In welke vakantielanden zijn mondmaskers deze zomer verplicht en op welke plekken? En ook de social distancing is in de landen van de Europese Unie niet overal gelijk. Een overzicht.

© .

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×