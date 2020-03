'Voor alle Covid-19-gevallen die spijtig genoeg nog op ons af zullen komen, raad ik aan om paracetamol in plaats van een ontstekingsremmer te gebruiken. Zo kunnen we de kleine kans op negatieve effecten van die ontstekingsremmers op het lichaam vermijden.' Dat zegt Steven Callens, infectioloog aan het UZ Gent.

'Neem in het geval van koorts geen ontstekingsremmende middelen. Neem paracetamol' Dat tweette Olivier Véran, Franse minister van Gezondheid, dit weekend.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Klopt dat? Ja, zegt Steven Callens (UZ Gent). 'Dat geldt eigenlijk voor alle infectieuze aandoeningen, los van Covid-19. We hebben een voorkeur voor paracetamol in plaats van NSAID's (non-steroidal anti-inflammatory drugs, nvdr) - dat zijn ontstekingsremmers - bij infectieziektes. Bekende NSAID's zijn aspirine en ibuprofen.'

Callens: 'Zulke ontstekingsremmers kunnen orgaanschade teweegbrengen. Bij mensen die gehospitaliseerd worden, zien we dat de nieren het heel moeilijk kunnen krijgen tijdens zo'n acute infectie met Covid-19. We krijgen die informatie van vele verschillende bronnen. Ik heb gehoord van drie of vier gevallen die een relatief hoge dosis genomen hadden.'

'Mensen die om wille van een onderliggende aandoening een NSAID gebruiken, raden we niet af om daarmee te stoppen om wille van het nieuwe corona-virus', benadrukt de infectioloog.

