'In de toekomst wordt de smartphone onze therapeut'

'Vandaag kopen we een zelfhulpboek of gaan we te rade bij een vriend of vriendin. In de toekomst nemen onze personal devices al die rollen over', aldus computerwetenschapster Pattie Maes

© getty

Dertig jaar geleden verhuisde de Vlaamse Pattie Maes naar de VS om er aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) artificiële intelligentie te onderzoeken. Vandaag is ze er hoogleraar Ambient Intelligence en geldt ze als een wereldautoriteit in haar vakgebied.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×