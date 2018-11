Hormoonverstoorders vermijden, hoe doe je dat?

Er valt moeilijk te ontsnappen aan chemische stoffen, want ze zitten niet alleen in cosmetica, pesticiden, bewerkte voedingsproducten, maar ook in de lucht, de bodem en het drinkwater. Volgens de Gezinsbond kan al een kleine dosis hormoonverstorende stoffen grote gevolgen hebben. Bovendien kan een chemicaliëncocktail nog schadelijker zijn dan de som van iedere afzonderlijke chemische stof en worden we dagelijks aan verschillende stoffen blootgesteld.

De chemische stoffen hebben op iedereen een ander effect, dus is het moeilijk om de precieze gevolgen vast te stellen. 'Het enige wat we wel weten, is dat blootstelling verminderen iedereen ten goede komt', klinkt het bij de Gezinsbond.

Daarom geeft de organisatie op de website www.goedgezind.be/hormoonverstoorders tips om hormoonverstoorders zoveel mogelijk te vermijden bij nieuwe kleding, speelgoed, voeding, en schoonmaakmiddelen. Er wordt ook gefocust op speciale groepen die extra kwetsbaar zijn, zoals zwangere vrouwen en kleine kinderen.