Hoofd omhoog of omlaag? Wat moet je doen bij een bloedneus?

Als (kleine) bloedvaatjes in de neus scheuren, kun je bloeden uit de neus. Je hebt dan een bloedneus (of neusbloeding). Het bloed druipt of loopt uit je neus. Het kan ook in je keelholte lopen.

Een bloedneus doet zich voor na een slag of stoot op de neus (wat in de medische wereld een 'trauma' genoemd wordt). Hij kan ook veroorzaakt worden door hevig te niezen, hevig te snuiten of in de neus te peuteren. Soms krijg je spontaan een bloedneus. Een verhoogde bloeddruk, drukte en warmte kunnen het in de hand werken.

Heeft iemand een bloedneus? Doe dan het volgende:

- Trek wegwerphandschoenen aan.

- Laat het slachtoffer zitten. Vraag hem niet de neus te snuiten en het hoofd lichtjes voorovergebogen te houden. Dat is de leeshouding: het is de houding die iemand zou aannemen als hij zittend een boek leest.

- Vraag om door de mond te ademen.

- Laat de neus 5 minuten ononderbroken dichtknijpen net onder het harde gedeelte van de neus, aan de zijde waaruit de neus bloedt.

- Controleer na 5 minuten of de bloeding gestelpt is. Als dat niet het geval is, vraag dan om de neus opnieuw 5 minuten dicht te knijpen.

- Als de bloeding wel gestelpt is, maak dan de buitenkant van de neus en waar nodig het gezicht voorzichtig schoon met water. Adviseer om het even rustig aan te doen, om de eerste uren de neus niet te snuiten en niet in de neus te peuteren.

- Trek je wegwerphandschoenen uit en was je handen na het verlenen van de eerste hulp.

Je gaat het best naar een arts als:

- de bloedneus na 10 minuten (tweemaal 5 minuten) dichtknijpen nog niet gestelpt is;

- de oorzaak van de bloedneus een slag of stoot is (zodat de arts kan nagaan of er nog andere letsels zijn);

- de bloedneus erger wordt of gepaard gaat met andere symptomen (hoofdpijn, bloeduitstorting rond de ogen...);

- de toestand van het slachtoffer ernstig is, hij slaperig wordt of het bewustzijn verliest.

Eerste hulp leren is niet moeilijk. Volg een gratis opleiding bij Rode Kruis-Vlaanderen. Je vindt alle info op www.rodekruis.be.