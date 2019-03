Hoeveel push-ups moet je kunnen om gezond te zijn?

IN HET NIEUWS

Volgens een onderzoek van Harvard hebben mannen van middelbare leeftijd die meer dan 40 push-ups kunnen doen 96% minder kans op hartziekten. Vertelt deze oefening ons iets over de gezondheid van ons hart?

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Onderzoekers van verschillende instellingen in de Verenigde staten en Europa, waaronder de Harvard Medical School, wilden weten of het kunnen uitvoeren van een reeks push-ups in verband staat met de gezondheid van het hart. Hiervoor werden 1.104 mannelijke brandweerlieden van 10 verschillende korpsen in de staat Indiana onderworpen aan een medisch onderzoek. Ook hun inspanningscapaciteit werd nagegaan. Naast een meting van hun lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag en een aantal bloedwaarden zoals cholesterol werd een inspanningstest gedaan op de loopband en werd geregistreerd hoeveel push-ups de mannen konden doen. Hiernaast werd hen gevraagd een vragenlijst over hun levensstijl (roken, alcoholgebruik, ...) en het voorkomen van hartziekten in de familie in te vullen. Tussen 2000 en 2010 werden de brandweerlieden opgevolgd en werd er nagegaan of ze nieuwe hart- en vaatziekten ontwikkelden.

Van de 1.104 mannen kregen er 37 een hart- of vaatziekte, ongeveer 3% dus. Degenen die meer push-ups konden doen, hadden een lager risico op het ontwikkelen van hartziekten. De mannen werden in 5 groepen verdeeld op basis van het aantal push-ups waar ze toe in staat waren: van minder dan 10 push-ups naar meer dan 40 push-ups. Alle mannen die meer dan 10 push-ups konden doen, hadden een lager risico op hartziekten. Degenen die er meer dan 40 aankonden, hadden het kleinste risico: 96% minder kans op hartziekten. Noemenswaardig is ook het feit dat de mannen met de meeste risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten (hogere BMI, roken, hogere bloeddruk en cholesterol) de minste push-ups konden doen.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Het lijkt logisch dat de capaciteit om push-ups te doen een indicatie is voor fysieke fitheid. Maar het aantal push-ups als een losstaande factor voor het risico op hart- en vaatziekten beschouwen is een brug te ver. Mannen die zichzelf specifiek trainen in zoveel mogelijk push-ups en er daarnaast een ongezonde levensstijl op nahouden, zullen toch een hoog risico hebben op hart- en vaatziekten.

Naast deze beïnvloedende levensstijlfactoren zijn er aan deze studie nog een heel aantal beperkingen. Er is slechts een selecte groep proefpersonen betrokken, namelijk brandweerlieden van rond de 40 jaar in één regio in de Verenigde staten. Deze selectie weerspiegelt dus niet de situatie voor alle mannen. Er traden ook maar 37 hart- en vaatproblemen op, wat normaal is in een groep van een 1000-tal mannen, maar weinig is om conclusies te kunnen trekken.

Of er daadwerkelijk een verband is tussen het aantal push-ups waartoe iemand in staat is en de gezondheid van diens hart, blijft een groot vraagteken. Het is veel belangrijker om in het algemeen een gezonde levensstijl aan te houden met voldoende beweging, een goede fysieke conditie, gezonde eetgewoonten en niet roken. Als je bovendien meer dan 10 push-ups kunt doen, is dit een mooi extraatje. Krachttraining hoort naast de richtlijnen uit de bewegingsdriehoek tot een gezonde mix van beweging. Ideaal is om 150 minuten per week matig intensief te bewegen en tweemaal per week krachtoefeningen te doen (voor ouderen twee- tot driemaal per week).

CONCLUSIE

Dat mannen die meer dan 40 push-ups kunnen doen een gezonder hart hebben, is op basis van deze studie niet bewezen. Ook als je er minder dan 10 kunt doen, hoef je niet te wanhopen. Laat het misschien een reminder zijn om te werken aan een goede fysieke conditie; daar verlaag je wel degelijk je risico op hart- en vaatziekten mee.