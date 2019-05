Hoe werkt migraine? 'Als je je fixeert op triggers, eindig je onder een glazen stolp'

Trui Engels Redactrice Knack.be

Migraine is een frustrerende aandoening. De oorzaak van de hersenziekte is onbekend, ze is niet te genezen en de zoektocht naar effectieve pijnmedicatie is soms tergend lang of zelfs eindeloos. Neuroloog Jan Versijpt schept klaarheid in de complexe wereld van bonzende hoofdpijnen.

© getty