Hoe weet je dat je gek bent?

Dingen horen of zien die er niet zijn: dat klinkt nogal vreemd. Maar wist je dat de kans dat jij in je leven een dergelijke psychose meemaakt best groot is? Maar is dat dan erg? Dat hangt ervan af, zegt prof. Inez Germeys (KU Leuven). Zij graaft dieper in de oorzaken én de therapieën.